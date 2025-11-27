Военный эксперт и сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев заявил в эфире Эспрессо, что идеи о восстановлении границ Украины в 1991 году нереалистичны. По его словам, Киев удовлетворяет сценарий замороженного конфликта вдоль линии боевого столкновения.

"Речь не идет о том, чтобы Россию вернуть на границы 1991 года — это просто фантазии. Реалистический вариант — замороженный конфликт с демаркационной зоной на территории Донецкой области, включая останки Донецкой области и Славянско-Краматорской агломерации. Увлечение Покровской и Покровской агломерации — только вопросы серьезные и серьезные. бои продолжаются в окрестностях этого города, что фактически грозит флангу Славянско-Краматорской агломерации.

Он также добавил, что в случае падения Покровской агломерации около 150 тысяч российских военных могут быть переброшены на Константиновское направление. Это, по его словам, объясняет почему США выходят из реалий на фронте и предлагают создание демаркационной зоны в Донецкой области, одновременно возвращая временно оккупированные территории Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.

"Это предложение США фактически совпадает с площадью территории, которую Украина рассматривает для демаркационной зоны. При этом россияне продвигаются и на Запорожском направлении, в частности в районе Гуляйполя, на стыке Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей. Поэтому их заявления о неудовлетворении мирным договором не соответствуют действительности, им вполне подходит действительность. не идет о каком-то общем американо-российском плане", — подытожил эксперт.

