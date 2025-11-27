logo

BTC/USD

91500

ETH/USD

3027.28

USD/UAH

42.3

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Это откровенный бред: озвучено жесткое заявление о прекращении войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Это откровенный бред: озвучено жесткое заявление о прекращении войны в Украине

Дмитрий Снегирев прогнозирует, что в случае падения Покровской агломерации около 150 тысяч российских военных могут быть переброшены на Константиновское направление.

27 ноября 2025, 10:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Военный эксперт и сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев заявил в эфире Эспрессо, что идеи о восстановлении границ Украины в 1991 году нереалистичны. По его словам, Киев удовлетворяет сценарий замороженного конфликта вдоль линии боевого столкновения.

Это откровенный бред: озвучено жесткое заявление о прекращении войны в Украине

Фото: из открытых источников

"Речь не идет о том, чтобы Россию вернуть на границы 1991 года — это просто фантазии. Реалистический вариант — замороженный конфликт с демаркационной зоной на территории Донецкой области, включая останки Донецкой области и Славянско-Краматорской агломерации. Увлечение Покровской и Покровской агломерации — только вопросы серьезные и серьезные. бои продолжаются в окрестностях этого города, что фактически грозит флангу Славянско-Краматорской агломерации.

Он также добавил, что в случае падения Покровской агломерации около 150 тысяч российских военных могут быть переброшены на Константиновское направление. Это, по его словам, объясняет почему США выходят из реалий на фронте и предлагают создание демаркационной зоны в Донецкой области, одновременно возвращая временно оккупированные территории Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.

"Это предложение США фактически совпадает с площадью территории, которую Украина рассматривает для демаркационной зоны. При этом россияне продвигаются и на Запорожском направлении, в частности в районе Гуляйполя, на стыке Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей. Поэтому их заявления о неудовлетворении мирным договором не соответствуют действительности, им вполне подходит действительность. не идет о каком-то общем американо-российском плане", — подытожил эксперт.

Как уже писали "Комментарии", специальный представитель президента США Стив Виткофф, отвечающий за дипломатические инициативы по Украине, не демонстрирует особого стремления достичь реального мирного соглашения между сторонами конфликта. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на материал журналиста Марка Чемпиона.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости