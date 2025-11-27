Китай влияет на намерения Трампа завершить войну в Украине: озвучена неожиданная причина

Китай осторожно относится к войне между Россией и Украиной, поскольку стремится избежать создания прецедента силового смещения границ или легитимизации сепаратизма, что может подорвать позицию Пекина по отношению к Тайваню. Политолог Игорь Рейтерович подчеркнул, что для президента США Дональда Трампа Россия – второстепенный фактор, а ключевая цель – влияние на Китай. Если Пекин включится в мирное урегулирование, то конфликт в Украине может быстро завершиться.

Фото: из открытых источников

24 ноября Дональд Трамп провел телефонный разговор с Си Цзиньпином, обсудив двусторонние отношения и возможные мирные инициативы. Китай, хоть и может пытаться сохранить лицо России как "младшего партнера", не способен поддержать требование Москвы по поводу юридического закрепления права изменять границы силой. Такой прецедент поставил бы под угрозу статус Тайваня, объяснил Рейтерович.

До 1970 Тайвань занимал место в ООН и Совете Безопасности, пока его не заменила материковая Китайская Народная Республика. Поэтому любые международные легитимизации обособления территорий или силового передвижения границ особенно чувствительны для КНР.

Рейтерович также отметил, что США могут усилить экономическое давление на Россию, что косвенно заденет и Китай, а Пекин не будет иметь эффективных аргументов против санкций. Обсуждение мирных инициатив проходит в формате наблюдения и предварительной готовности поддержать.

Несмотря на рвение Трампа действовать как бизнесмен, реалии гос системы и позиция России ограничивают его способности. Предложения по перспективным проектам, например в Арктике, пока маловероятны и неактуальны. Основной фокус Трампа – активный диалог с Си Цзиньпином, ведь поддержка Китая могла бы ускорить завершение войны.

Как уже писали "Комментарии", военный эксперт и сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев заявил в эфире Эспрессо, что идеи о восстановлении границ Украины в 1991 году нереалистичны. По его словам, Киев удовлетворяет сценарий замороженного конфликта вдоль линии боевого столкновения.