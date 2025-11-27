logo_ukra

Лукашенко дав цинічну пораду Зеленському щодо мирного плану: шокуючі деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Лукашенко дав цинічну пораду Зеленському щодо мирного плану: шокуючі деталі

Білоруський правитель заявив, що у війні проти України переможців може й не бути, а якщо й з’являться, то точно не Європейський Союз

27 листопада 2025, 12:55
Автор:
avatar

Клименко Елена

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко виступив із черговою непроханою порадою на адресу президента України Володимира Зеленського, коментуючи можливий мирний план щодо завершення війни, яку розв’язала Росія. Про це повідомляють російські пропагандистські медіа.

Лукашенко дав цинічну пораду Зеленському щодо мирного плану: шокуючі деталі

Фото: з відкритих джерел

Самопроголошений керівник Білорусі заявив, що якщо Україна прагне зберегти свої сучасні кордони, то Києву нібито потрібно "йти на домовленості", а не "зривати будь-які переговори". Він також стверджує, що в американському плані щодо України не побачив пунктів, які б нібито унеможливлювали переговорний процес з боку Києва.

Лукашенко додав, що поки Україна контролює Одесу, Миколаїв і має вихід до Чорного моря, ситуація для неї є вигідною, проте "це може змінитися у будь-який момент".

Коментуючи подальший розвиток подій, лідер білоруського режиму заявив, що війна може завершитися без явного переможця, а якщо хтось і виграє, то "точно не Європейський Союз". Він також висловив упевненість, що кінець війни "ніколи ще не був таким близьким", як зараз.

Утім, попри його "поради", факт залишається очевидним: з початку російського вторгнення у лютому 2022 року саме Мінськ став одним із ключових союзників Кремля. Лукашенко дозволив російським військам використовувати територію Білорусі для атаки на Україну та забезпечив Москві доступ до військових об’єктів, логістики та аеродромів. 

Білоруські та російські війська регулярно проводили спільні навчання, у тому числі спрямовані на відпрацювання наступальних і ракетних операцій. Сам Лукашенко систематично повторює російські пропагандистські наративи та фактично транслює позицію Кремля, намагаючись легітимізувати агресію РФ.

Як вже писали "Коментарі", політичний істеблішмент США перебуває у "стані шторму" через так звану "справу Епштейна". Ці матеріали наразі деморалізують президента Дональда Трампа та всю його команду, тож Вашингтон не має готової відповіді, як впоратися із ситуацією.



