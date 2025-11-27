logo

Лукашенко дал циничный совет Зеленскому по мирному плану: шокирующие детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко дал циничный совет Зеленскому по мирному плану: шокирующие детали

Белорусский правитель заявил, что в войне против Украины победителей может и не быть, а если и появятся, то не Европейский Союз.

27 ноября 2025, 12:55
Клименко Елена

Белорусский диктатор Александр Лукашенко выступил с очередным незваным советом в адрес президента Украины Владимира Зеленского, комментируя возможный мирный план по завершению войны, которую развязала Россия. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Фото: из открытых источников

Самопровозглашенный руководитель Беларуси заявил, что если Украина стремится сохранить свои современные границы, то Киеву якобы нужно "идти на уговоры", а не "срывать какие-либо переговоры". Он также утверждает, что в американском плане относительно Украины не увидел пунктов, которые якобы делали бы невозможным переговорный процесс со стороны Киева.

Лукашенко добавил, что пока Украина контролирует Одессу, Николаев и имеет выход к Черному морю, ситуация для нее выгодна, однако "это может измениться в любой момент".

Комментируя дальнейшее развитие событий, лидер белорусского режима заявил, что война может завершиться без явного победителя, а если кто-то и выиграет, то "точно не Европейский Союз". Он также выразил уверенность, что конец войны "никогда еще не был так близок", как сейчас.

Впрочем, несмотря на его "советы", факт остается очевидным: с начала российского вторжения в феврале 2022 именно Минск стал одним из ключевых союзников Кремля. Лукашенко разрешил российским войскам использовать территорию Беларуси для атаки на Украину и обеспечил Москве доступ к военным объектам, логистике и аэродромам.

Белорусские и российские войска регулярно проводили совместные учения, в том числе направленные на отработку наступательных и ракетных операций. Сам Лукашенко систематически повторяет российские пропагандистские нарративы и фактически транслирует позицию Кремля, пытаясь легитимизировать агрессию РФ.

Как уже писали "Комментарии", политический истеблишмент США находится в "состоянии шторма" из-за так называемого "дела Эпштейна". Эти материалы деморализуют президента Дональда Трампа и всю его команду, поэтому у Вашингтона нет готового ответа, как справиться с ситуацией.



