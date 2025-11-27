Будут новые встречи: в МИДе анонсировали продолжение переговоров о мирном плане

Новые встречи переговорных команд Украины и Соединенных Штатов Америки для обсуждения мирного плана должны пройти уже в ближайшее время.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Украина ожидает конкретных результатов от этих обсуждений, заявил на брифинге министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Подтверждаю, что в ближайшее время следует ожидать встречи переговорных команд. Какие наши ожидания? Наши ожидания – это конкретные результаты. Конкретные результаты для того, чтобы происходил прогресс", – заявил Сибига.

По словам министра, сейчас все дипломатические усилия направлены на обеспечение мирного процесса. Для Украины достижение перемирия является крайне важным вопросом, что Киев неоднократно демонстрировал мировому сообществу.

"Украинская сторона заинтересована в контактах на высшем уровне — встрече президента Зеленского и президента Трампа. Потому что есть вопросы, наиболее чувствительные вопросы, которые могут быть обсуждены на уровне лидеров", — сказал Сибига.

