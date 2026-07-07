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Буданов зробив заяву про територіальні поступки: назвав межі України

Кирило Буданов заявив, що територіальні компроміси з Росією неможливі. Чому питання Донбасу, Криму та інших поступок не розглядаються.

7 липня 2026, 08:50
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Slava Kot

Україна не піде на територіальні поступки заради завершення війни з Росією. Таку категоричну заяву зробив керівник Офісу президента України Кирило Буданов, коментуючи перспективи мирних переговорів та можливі компроміси з Москвою.

Буданов зробив заяву про територіальні поступки: назвав межі України

Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел

Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що під час будь-якого переговорного процесу ключовим є не сам хід дискусій, а їхній кінцевий результат. За його словами, дипломатичні перемовини та ситуація на фронті нерозривно пов'язані між собою.

"Немає значення, що відбувається під час перемовного процесу. Головне, чим все це завершиться. Чим завершиться – побачимо. Поле бою від кабінетів ніколи не може бути від'єднане. Так не буває. Буває тільки коли одна країна перестає існувати. Тільки в такому випадку", — сказав Буданов.

На запитання журналістів про можливість територіальних поступок, зокрема щодо Донбасу, Буданов відповів однозначно. За його словами, Україна не розглядає жодних сценаріїв передачі своїх територій.

"Віддати Донбас? Територіальні компроміси в принципі неможливі. Взагалі без жодних варіантів", — заявив Буданов.

Очільник ОП також прокоментував припущення про можливі політичні поступки, зокрема щодо мовного питання. Буданов висловив сумнів, що навіть радикальні зміни в українському законодавстві могли б змінити позицію Кремля.

"Ви насправді думаєте, що якщо закріпити зараз російську мову як другу державну, то вони повернуть нам Крим?", — риторично запитав Буданов.

На його думку, війна не може завершитися лише дипломатичними домовленостями або лише військовими діями. Остаточне рішення формується одночасно на полі бою та за столом переговорів, і саме поєднання цих факторів визначить майбутній результат.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Буданов назвав головні умови виживання України.

Також "Коментарі" писали про те, коли закінчиться війна в Україні. Буданов дав новий прогноз щодо мирних переговорів.



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Джерело: https://www.rbc.ua/rus/news/ultimatumom-nami-rozmovlyati-treba-interv-1783334311.html
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