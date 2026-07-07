Буданов сделал заявление о территориальных уступках: назвал границы Украины

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Slava Kot
Украина не пойдет на территориальные уступки для завершения войны с Россией. Такое категоричное заявление сделал руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, комментируя перспективы мирных переговоров и возможные компромиссы с Москвой.
Кирилл Буданов. Фото из открытых источников
Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина заявил, что во время любого переговорного процесса ключевым является не сам ход дискуссий, а их конечный результат. По его словам, дипломатические переговоры и ситуация на фронте неразрывно связаны.
На вопрос журналистов о возможности территориальных уступок, в частности, по Донбассу, Буданов ответил однозначно. По его словам, Украина не рассматривает никакие сценарии передачи своих территорий.
Руководитель ОП также прокомментировал предположение о возможных политических уступках, в том числе по языковому вопросу. Буданов выразил сомнение, что даже радикальные изменения в украинском законодательстве могли изменить позицию Кремля.
По его мнению, война не может завершиться только дипломатическими договоренностями или только военными действиями. Окончательное решение формируется одновременно на поле и за столом переговоров, и именно сочетание этих факторов определит будущий результат.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов назвал главные условия выживания Украины.
Также "Комментарии" писали о том, когда закончится война в Украине. Буданов дал новый прогноз по мирным переговорам.