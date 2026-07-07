Буданов сделал заявление о территориальных уступках: назвал границы Украины

Украина не пойдет на территориальные уступки для завершения войны с Россией. Такое категоричное заявление сделал руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, комментируя перспективы мирных переговоров и возможные компромиссы с Москвой.

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина заявил, что во время любого переговорного процесса ключевым является не сам ход дискуссий, а их конечный результат. По его словам, дипломатические переговоры и ситуация на фронте неразрывно связаны.

"Неважно, что происходит во время переговорного процесса. Главное, чем все это завершится. Чем завершится – увидим. Поле боя от кабинетов никогда не может быть отсоединено. Так не бывает. Бывает только когда одна страна перестает существовать. Только в таком случае", — сказал Буданов.

На вопрос журналистов о возможности территориальных уступок, в частности, по Донбассу, Буданов ответил однозначно. По его словам, Украина не рассматривает никакие сценарии передачи своих территорий.

"Отдать Донбасс? Территориальные компромиссы в принципе невозможны. Вообще безо всяких вариантов", — заявил Буданов.

Руководитель ОП также прокомментировал предположение о возможных политических уступках, в том числе по языковому вопросу. Буданов выразил сомнение, что даже радикальные изменения в украинском законодательстве могли изменить позицию Кремля.

"Вы действительно думаете, что если закрепить сейчас русский язык как второй государственный, то они вернут нам Крым?", — риторически спросил Буданов.

По его мнению, война не может завершиться только дипломатическими договоренностями или только военными действиями. Окончательное решение формируется одновременно на поле и за столом переговоров, и именно сочетание этих факторов определит будущий результат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов назвал главные условия выживания Украины.

Также "Комментарии" писали о том, когда закончится война в Украине. Буданов дал новый прогноз по мирным переговорам.