Без цього нам не вистояти: Буданов назвав головні умови виживання України

Глава Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що майбутнє України залежить виключно від спроможності держави стати сильним та конкурентоспроможним гравцем на світовій арені. Такий висновок він зробив після зустрічі зі студентами Києво-Могилянської академії, присвяченої майбутньому країни, демократії під час війни та місцю України у сучасному світі.

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

За словами Буданова, українцям не варто розраховувати, що хтось ззовні визначатиме шлях розвитку держави або забезпечуватиме її безпеку. Він переконаний, що Україна має самостійно сформулювати стратегічну мету – побудувати сильну державу, здатну захищати власні інтереси та витримувати міжнародну конкуренцію.

"Якщо ми хочемо, щоб нас поважали, ми маємо стати сильним гравцем", — наголосив голова ОП.

На його думку, саме сила та готовність її застосовувати визначають ставлення до держави у сучасному світі.

Особливу увагу Буданов приділив питанню функціонування демократії за умов повномасштабної війни. Він зазначив, що Україна живе в умовах своєрідної "оборонної демократії", коли демократичні інституції продовжують працювати навіть під час дії воєнного стану, а захист свободи стає завданням усього суспільства.

Говорячи про майбутні відносини з сусідніми державами, глава ОП закликав відмовитися від романтизму та будувати зовнішню політику виключно на основі національних інтересів та прагматичного розрахунку.

За його словами, після завершення війни Україна має усвідомити власну суб'єктність, адже у глобальній економіці та політиці навіть дружні країни неминуче стають конкурентами.

Буданов наголосив, що лише самі українці зацікавлені у створенні справді сильної України, здатної самостійно визначати своє місце у світі.

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