Без этого нам не выстоять: Буданов назвал главное условия выживания Украины

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что будущее Украины зависит исключительно от способности государства стать сильным и конкурентоспособным игроком на мировой арене. Такой вывод он сделал после встречи со студентами Киево-Могилянской академии, посвященной будущему страны, демократии во время войны и месту Украины в современном мире.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

По словам Буданова, украинцам не стоит рассчитывать, что кто-то извне будет определять путь развития государства или обеспечивать его безопасность. Он убежден, что Украина должна самостоятельно сформулировать стратегическую цель – построить сильное государство, способное защищать собственные интересы и выдерживать международную конкуренцию.

"Если мы хотим, чтобы нас уважали, мы должны стать сильным игроком", — подчеркнул глава ОП.

По его мнению, именно сила и готовность ее применять определяют отношение к государству в современном мире.

Особое внимание Буданов уделил вопросу функционирования демократии в условиях полномасштабной войны. Он отметил, что Украина живет в условиях своеобразной "оборонной демократии", когда демократические институты продолжают работать даже во время действия военного положения, а защита свободы становится задачей всего общества.

Говоря о будущих отношениях с соседними государствами, глава ОП призвал отказаться от романтизма и строить внешнюю политику исключительно на основе национальных интересов и прагматичного расчета.

По его словам, после завершения войны Украина должна осознать собственную субъектность, ведь в глобальной экономике и политике даже дружественные страны неизбежно становятся конкурентами.

Буданов подчеркнул, что только сами украинцы заинтересованы в создании действительно сильной Украины, способной самостоятельно определять свое место в мире.

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