Буданов снял интригу: чего ждать после окончания войны с РФ

Украинцам не нужно тешить себя иллюзиями. Скорее всего, следует быть готовой к тому, что по завершении войны все равно будет граничать определенная территория нынешней России. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов во время встречи со студентами Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос о том, как Украине существовать дальше, если Российская Федерация не распадется, Кирилл Буданов отметил, что варианты абсолютно разные. Следует понимать, что в любом случае определенная территория всегда будет с нами граничать. Скорее всего всегда. К этому нужно готовиться.

В то же время руководитель Офиса президента подчеркнул, что сейчас необходимо остановить войну, а любые разговоры о будущих отношениях во время активных боевых действий преждевременны.

"Нельзя говорить о том, какими будут отношения во время горячей фазы. Это просто некорректно даже", – заметил Кирилл Буданов.

Например, руководитель ОП вспомнил события Второй мировой войны, заметив, что СССР не вел экономические отношения с Германией в разгар боевых действий, хотя в начале войны и в отношениях с Америкой случались различные ситуации. По его словам, вести подобные дискуссии в ходе открытой конвенционной войны невозможно.

В ходе этого выступления Кирилл Буданов отметил, что отношения между Украиной и Польшей могут столкнуться с более серьезными испытаниями, если стороны не смогут вовремя снизить уровень взаимной напряженности.

По его словам, нынешняя ситуация пока не является полноценным конфликтом, однако признаки углубления разногласий становятся все более заметными. Буданов подчеркнул, что происходящее следует рассматривать как дипломатическое противостояние, которое при неблагоприятном развитии событий способно перерасти в более серьезный кризис.

Он отметил, что нынешний уровень напряженности еще нельзя считать максимальным. По оценке главы украинской разведки, если Киев и Варшава не сделают шагов для деэскалации, противоречия будут только усиливаться.



