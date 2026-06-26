Буданов зняв інтригу: чого очікувати після закінчення війни з РФ

Українцям не потрібно тішити себе ілюзіями. Швидше за все, варто бути готовою до того, що після завершення війни все одно межуватиме певна територія нинішньої Росії. Про це заявив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов під час зустрічі зі студентами Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

Відповідаючи на запитання про те, як Україні існувати далі, якщо Російська Федерація не розпадеться, Кирило Буданов зазначив, що варіанти є абсолютно різні. Варто розуміти, що у будь-якому разі певна територія завжди буде з нами межувати. Наймовірніше завжди. До цього треба готуватись.

Водночас керівник Офісу президента наголосив, що наразі необхідно зупинити війну, а будь-які розмови про майбутні відносини під час активних бойових дій є передчасними.

"Не можна говорити про те, якими будуть відносини в час гарячої фази. Це просто некоректно навіть", — зауважив Кирило Буданов.

Для прикладу керівник ОП згадав події Другої світової війни, зауваживши, що СРСР не вів економічних стосунків із Німеччиною у розпал бойових дій, хоча на початку війни та у відносинах з Америкою траплялися різні ситуації. За його словами, вести подібні дискусії під час відкритої конвенційної війни неможливо.

У ході цього ж виступу Кирило Буданов зазначив, що відносини між Україною та Польщею можуть зіткнутися зі значно серйознішими випробуваннями, якщо сторони не зможуть вчасно знизити рівень взаємної напруженості.

За його словами, нинішня ситуація поки не є повноцінним конфліктом, проте ознаки поглиблення розбіжностей стають дедалі помітнішими. Буданов підкреслив, що те, що відбувається, слід розглядати як дипломатичне протистояння, яке при несприятливому розвитку подій здатне перерости в набагато серйознішу кризу.

Він зазначив, що нинішній рівень напруженості ще не можна вважати максимальним. За оцінкою голови української розвідки, якщо Київ і Варшава не зроблять кроків для деескалації, протиріччя лише посилюватимуться.



