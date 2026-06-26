Буданов попередив про нову кризу: відносини України та Польщі можуть перейти на небезпечну межу

Відносини між Україною та Польщею можуть зіткнутися зі значно серйознішими випробуваннями, якщо сторони не зможуть вчасно знизити рівень взаємної напруженості. Таке застереження озвучив керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов під час спілкування зі студентами Києво-Могилянської академії.

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

За його словами, нинішня ситуація поки не є повноцінним конфліктом, проте ознаки поглиблення розбіжностей стають дедалі помітнішими. Буданов підкреслив, що те, що відбувається, слід розглядати як дипломатичне протистояння, яке при несприятливому розвитку подій здатне перерости в набагато серйознішу кризу.

Він зазначив, що нинішній рівень напруженості ще не можна вважати максимальним. За оцінкою голови української розвідки, якщо Київ і Варшава не зроблять кроків для деескалації, протиріччя лише посилюватимуться.

"Це класична дипломатична напруга. Це поки що не конфлікт, це протиріччя. Це ще не пік, повірте мені, далі буде, якщо всі бодай трохи не зупиняться", — заявив Буданов.

Заява прозвучала на тлі дискусій між двома країнами з низки чутливих питань, які останнім часом неодноразово ставали причиною політичних суперечок. Незважаючи на стратегічне партнерство, що зберігається, і тісне співробітництво у сфері безпеки, окремі розбіжності продовжують впливати на двосторонній порядок денний.

Слова Буданова стали черговим сигналом про те, що збереження конструктивного діалогу між Києвом та Варшавою залишається однією з найважливіших умов подальшого розвитку відносин між двома сусідніми державами.

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