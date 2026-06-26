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Буданов предупредил о новом кризисе: отношения Украины и Польши могут перейти опасную черту

Глава украинской разведки заявил, что нынешняя дипломатическая напряженность еще далека от своего максимума

26 июня 2026, 11:51
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Кравцев Сергей

Отношения между Украиной и Польшей могут столкнуться с гораздо более серьезными испытаниями, если стороны не смогут вовремя снизить уровень взаимной напряженности. Такое предупреждение озвучил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов во время общения со студентами Киево-Могилянской академии.

Буданов предупредил о новом кризисе: отношения Украины и Польши могут перейти опасную черту

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

По его словам, нынешняя ситуация пока не является полноценным конфликтом, однако признаки углубления разногласий становятся все более заметными. Буданов подчеркнул, что происходящее следует рассматривать как дипломатическое противостояние, которое при неблагоприятном развитии событий способно перерасти в гораздо более серьезный кризис.

Он отметил, что нынешний уровень напряженности еще нельзя считать максимальным. По оценке главы украинской разведки, если Киев и Варшава не предпримут шагов для деэскалации, противоречия будут только усиливаться.

"Это классическая дипломатическая напряженность. Это пока не конфликт, это противоречие. Это еще не пик, поверьте мне, дальше будет, если все хоть немного не остановятся", — заявил Буданов.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий между двумя странами по ряду чувствительных вопросов, которые в последнее время неоднократно становились причиной политических споров. Несмотря на сохраняющееся стратегическое партнерство и тесное сотрудничество в сфере безопасности, отдельные разногласия продолжают влиять на двустороннюю повестку.

Слова Буданова стали очередным сигналом о том, что сохранение конструктивного диалога между Киевом и Варшавой остается одним из важнейших условий для дальнейшего развития отношений между двумя соседними государствами.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kbn8qogOcDk
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