Союз под ударом: почему Украина и Польша вдруг оказались по разные стороны баррикад

Президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла – высшей государственной награды Польши. Этот шаг вызвал широкий резонанс и реакцию среди украинских дипломатов, политиков, экспертов и общественных деятелей. Интересно, что глава ОП Кирилл Буданов заявил об отказе от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей", который был награжден в прошлом году. Свое решение он объяснил действиями президента Польши Кароля Навроцкого в отношении Украины. Также посол Украины в Польше Василий Боднарь заявил о намерении вернуть полученный ранее Кавалерский крест Ордена "За заслуги Республики Польша". Что происходит в отношениях Украины и Польши и к чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Скандал между Украиной и Польшей

Выборы и война сказываются

Заместитель директора Украинского института политики Владислав Дзивидзинский так прокомментировал ситуацию:

"Скандал вокруг решения президента Польши Кароля Навроцкого вокруг темы с лишением президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла и вся эта дальнейшая реакция украинских чиновников – для меня не столько история о наградах, сколько история о политике. Есть старая, хорошо известная фраза: "Больше всего врут и обещают перед выборами и во время войны". А сейчас мы имеем одновременно и выборы в Польше в следующем году, и войну в Украине".

Эксперт продолжает, в Польше собственно уже начинается определенная подготовка к следующему большому избирательному циклу, который состоится осенью 27-го года. И политики сейчас борются не столько за власть в межвыборный период, сколько за мобилизацию своего ядра избирателей. Большая часть польского соседства давно считает, что Варшава была слишком мягкой в длительное время в отношениях с Украиной и другими партнерами.

"И потому сейчас, как ответ на такой запрос, Кароль Навроцкий принимает подобные решения. Это, по-моему, прежде всего сигнал собственному электорату, что польские власти отныне системно собираются ставить польские интересы на первое место. С украинской стороны ситуация тоже ясна. Страна давно живет в условиях великой войны. В такие времена власти не могут себе позволить выглядеть слабыми ни внутри страны, ни на международной арене. Поэтому достаточно жесткая реакция Киева – это сигнал своим гражданам, на которых опирается власть, и поддержку граждан. Украинские интересы будут защищаться вне зависимости от того, кто является партнером. И, по моему убеждению, это и есть позиция Киева", – отметил Владислав Дзивидзинский.

Эксперт отметил, что есть еще третий фактор, о котором тоже нельзя забывать – это Россия. Кремль годами систематически пытается поссорить Украину со всеми союзниками-партнерами. И всякий раз, когда между Киевом и Варшавой возникает конфликт, в Москве радостно потирают руки.

"Я не исключаю, что Россия уже прилагает и будет прилагать максимальные усилия, чтобы использовать ситуацию для информационных атак с обеих сторон границы. При этом самое главное важно понять – триггером нынешнего обострения стали не только награды. Польская сторона давно очень болезненно реагирует на темы, связанные с Волынской трагедией, связанные с УПА и всей исторической памятью польского народа. Именно поэтому решение украинской власти относительно чествования подразделения, связанное с героями УПА, стало таким дополнительным запуском, триггером, раздражителем, ускорившим этот конфликт. Но главное, что я хочу донести, это я не драматизировал бы ситуацию. Политики приходят и уходят, подобные решения со временем забываются, а соседи и народы остаются", – отметил собеседник портала "Комментарии".

По его словам, Украина и Польша имеют гораздо больше общих интересов, чем причины для ссор. Нас объединяют фундаментальные вещи, такие как безопасность, экономика, общая граница, общее понимание российской угрозы. Поэтому сегодня мы видим не разрушение партнерства, а скорее такую политическую турбулентность.

"Во время выборов и войны все это становится просто более жестким, эмоциональным и более поляризованным. Иногда даже очень мудрые люди начинают говорить на языке политических лозунгов, вместо языка государственных интересов или пользы для народа. Именно поэтому нынешний конфликт следует оценивать спокойно. Награды можно вернуть, заявления можно забыть, а стратегическое партнерство между Украиной и Польшей будет оставаться нужно обеим странам еще много лет", – подытожил Владислав Дзивидзинский.

Мы переживали подобные кризисы раньше и переживем этот

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов отметил, лишение президента Зеленского Ордена Белого Орла показывает отношение президента Навроцкого ко всему украинскому народу и Вооруженным Силам Украины, чтобы не говорил нам президент Навроцкий.

"Настоящая цель – сорвать приезд президента Зеленского на конференцию URC в Гданьск, где будут европейские лидеры. Надеюсь, этого не произойдет. Все попытки тех, кто по антиукраинской риторике действует в пользу агрессора, провалятся. А мы и дальше вместе с украинским и польским народом, ответственными украинскими и польскими политиками будем строить общее европейское будущее и будем работать на Победу", – отметил эксперт.

По его мнению, часть польского политикума прямо хочет обострить отношения с Украиной, чтобы начать сотрудничать с Россией. Поэтому лишение ордена именно сейчас и есть ответ на бомбардировку Москвы украинскими дронами, но это лишь часть общества и политикума.

"Мы должны сконцентрировать наши усилия на сотрудничестве с теми в Польше, кто готов руководствоваться формулой святого Папы Иоанна Павла Второго "Прощаю и прошу прощения". Мы прямо осуждаем преступления против человечности, кто бы их ни совершал в прошлом и тех, кто своим поведением способствует россии в совершенные их сегодня против украинцев, защищающих себя и другие народы Европы", – отметил аналитик.

Эксперт говорит, что он советовал бы украинцам прежде всего – сохранять спокойствие.

"Я полностью понимаю министра иностранных дел Андрея Сибига, отказавшегося от своего польского ордена. Возможно, даже лучше, что это сделал именно он, а не Президент Украины, что неизбежно привело бы к еще большему обострению ситуации. В то же время, я не считаю, что сейчас нужен массовый "орденопад". В конце концов Кароль Навроцкий вручал эти награды украинским политикам, должностным лицам и другим известным лицам. Эти знаки отличились от имени польского государства и польского народа. Так же, как мы не хотим, чтобы украинский народ оскорбляли из-за решения лишить ордена Владимира Зеленского, с таким же уважением должны относиться и к польскому народу", – отметил эксперт.

Он заключает, что это далеко не первое обострение в украинско-польских отношениях. Мы переживали подобные кризисы раньше и переживем этот, но пережить его нужно так, чтобы не дать России повод радоваться и делить нас, используя исторические споры в собственных интересах.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Польши Кароль Навроцкий объявил о решении лишить президента Украины Владимира Зеленского высшего государственного отличия страны — ордена Белого Орла.











