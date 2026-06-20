Союз під ударом: чому Україна і Польща раптом опинилися по різні боки барикад

Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди Польщі. Цей крок викликав широкий резонанс та хвилю реакцій серед українських дипломатів, політиків, експертів і громадських діячів. Цікаво, що глава ОП Кирило Буданов заявив про відмову від Золотого офіцерського хреста ордену "За заслуги перед Польщею", яку було нагороджено минулого року. Своє рішення він пояснив діями президента Польщі Кароля Навроцького щодо України. Також посол України в Польщі Василь Боднар заявив про намір повернути отриманий раніше Кавалерський хрест Ордена "За заслуги Республіки Польща". Що відбувається у стосунках України та Польщі і до чого це може призвести? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Скандал між Україною та Польщею

Вибори і війна даються взнаки

Заступник директора Українського інституту політики Владислав Дзівідзінський так прокоментував ситуацію:

"Скандал навколо рішення президента Польщі Кароля Навроцького навколо теми з позбавленням президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла та вся ця подальша реакція українських посадовців – для мене не стільки історія про нагороди, скільки історія про політику. Є стара, добре відома фраза: "Найбільше брешуть і обіцяють перед виборами і під час війни". А зараз ми маємо одночасно і вибори в Польщі у наступному році, і війну в Україні".

Експерт продовжує, у Польщі, власне, вже починається певна підготовка до наступного великого виборчого циклу, який відбудеться осінню 27-го року. І політики зараз борються не стільки за владу в міжвиборчий період, скільки за мобілізацію свого ядра виборців. Велика частина польського сусідства давно вважає, що Варшава була занадто м'якою у тривалий час у відносинах з Україною й іншими партнерами.

"І тому зараз, як відповідь на такий запит, Кароль Навроцький приймає подібні рішення. Це, на мою думку, насамперед сигнал власному електорату, що польська влада віднині системно збирається ставити польські інтереси на перше місце. З українського боку ситуація теж зрозуміла. Країна давно вже живе в умовах великої війни. У такі часи влада не може собі дозволити виглядати слабкою ні всередині країни, ні на міжнародній арені. Тому достатньо жорстка реакція Києва – це також сигнал своїм громадянам, на яких опирається влада, і підтримку громадян. Українські інтереси будуть захищатися незалежно від того, хто є партнером. І, на моє переконання, це і є позиція Києва", – зазначив Владислав Дзівідзінський.

Експерт зауважив, що є ще третій фактор, про який теж не можна забувати – це Росія. Кремль роками систематично намагається посварити Україну з усіма союзниками-партнерами. І щоразу, коли між Києвом і Варшавою виникає конфлікт, у Москві потирають радісно руки.

"Я не виключаю, що Росія вже докладає і буде докладати максимальні зусилля, щоб використовувати ситуацію для інформаційних атак по обидва боки кордону. При цьому саме головне важливо зрозуміти – тригером нинішнього загострення стали не лише нагороди. Польська сторона давно дуже болісно реагує на теми, які пов'язані з Волинською трагедією, пов'язані з УПА та усією історичною пам'яттю польського народу. Саме тому рішення української влади щодо вшанування підрозділу, пов'язане з героями УПА, стало таким додатковим запуском, тригером, подразником, який прискорив цей конфлікт. Але головне, що я хочу донести, це я б не драматизував ситуацію. Політики приходять і йдуть, подібні рішення з плином часу забуваються, а сусіди і народи залишаються", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

За його словами, Україна і Польща мають набагато більше спільних інтересів, ніж причин для сварок. Нас об'єднують фундаментальні речі, такі як безпека, економіка, спільний кордон, спільне розуміння російської загрози. Тому на сьогодні ми бачимо не руйнування партнерства, а швидше таку політичну турбулентність.

"Під час виборів і війни все це стає просто жорсткішим, емоційнішим і більш поляризованим. Іноді навіть дуже мудрі люди починають говорити мовою політичних гасл, замість мови державних інтересів або користі для народу. Саме тому нинішній конфлікт варто оцінювати спокійно. Нагороди можна повернути, заяви можна забути, а стратегічне партнерство між Україною і Польщею буде залишатися потрібне обом країнам ще багато років", – підсумував Владислав Дзівідзінський.

Ми переживали подібні кризи раніше і переживемо цю

Директор Міжнародного інституту політичної філософії, політичний аналітик Віктор Савінов зазначив, позбавлення президента Зеленського Ордену Білого Орла показує ставлення президента Навроцького до всього українського народу і Збройних Сил України, щоб не казав нам президент Навроцький.

"Справжня мета – зірвати приїзд президента Зеленського на конференцію URC у Гданськ, де будуть європейські лідери. Сподіваюся, цього не станеться. Усі спроби тих, хто за антиукраїнською риторикою діє на користь агресора проваляться. А ми і далі разом з українським і польським народом, відповідальними українськими і польськими політиками будуватимемо спільне європейське майбутнє і працюватимемо на Перемогу", – зазначив експерт.

На його думку, частина польського політикуму прямо хоче загострити стосунки з Україною, щоб почати співпрацювати з росією. Тому позбавлення ордену саме зараз і є відповіддю на бомбардування Москви українськими дронами, але це лише частина суспільства і політикуму.

"Ми маємо сконцентрувати наші зусилля на співпраці з тими в Польщі, хто готовий керуватися формулою святого Папи Івана Павла Другого "Прощаю і прошу пробачення". Ми прямо засуджуємо злочини проти людяності, хто б їх не чинив у минулому і тих, хто своєю поведінкою сприяє росії у вчинені їх сьогодні проти українців, які захищають себе і інші народи Європи", – зазначив аналітик.

Експерт говорить, що він би радив українцям насамперед – зберігати спокій.

"Я цілком розумію міністра закордонних справ Андрія Сибігу, який відмовився від свого польського ордена. Можливо, навіть краще, що це зробив саме він, а не Президент України, що неминуче призвело б до ще більшого загострення ситуації. Водночас я не вважаю, що зараз потрібен масовий "орденопад". Зрештою, не Кароль Навроцький вручав ці нагороди українським політикам, посадовцям та іншим відомим особам. Ці відзнаки надавалися від імені польської держави та польського народу. Так само, як ми не хочемо, щоб український народ ображали через рішення позбавити ордена Володимира Зеленського, з такою ж повагою маємо ставитися і до польського народу", – зазначив експерт.

Він підсумовує, це далеко не перше загострення в українсько-польських відносинах. Ми переживали подібні кризи раніше і переживемо цю, але пережити її потрібно так, щоб не дати Росії приводу радіти й ділити нас, використовуючи історичні суперечки у власних інтересах.

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