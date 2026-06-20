Скандал між Польщею та Україною набирає обертів: Буданов ухвалив несподіване рішення

Відносини між Києвом та Варшавою отримали новий привід для напруженості. Глава Офісу президента України Кирило Буданов заявив про відмову від Золотого офіцерського хреста ордену "За заслуги перед Польщею", яку було нагороджено минулого року. Своє рішення він пояснив діями президента Польщі Кароля Навроцького щодо України.

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

За словами Буданова, причиною такого кроку стало рішення польського лідера позбавити президента України Володимира Зеленського раніше присудженого йому ордена Білого Орла – однієї з найвищих державних нагород Польщі. Глава ОП назвав цей крок недружнім стосовно українського народу та попередив, що подібні дії можуть зіграти на руку Росії.

Буданов наголосив, що між українцями та поляками існують багатовікові зв'язки, у яких були як героїчні, так і трагічні сторінки. Однак, на його думку, історичні питання не повинні стати інструментом політичних маніпуляцій або приводом для розпалювання ворожнечі між двома народами.

Він також зазначив, що Україна поважає право кожної держави самостійно трактувати власну історію та очікує на аналогічне ставлення до своєї національної пам'яті. У цьому контексті голова ВП заявив, що рішення польської влади не має нічого спільного зі справедливістю чи об'єктивною оцінкою подій.

Як аргумент Буданов нагадав, що деяких історичних діячів, чия діяльність викликала набагато серйозніші питання, досі не позбавили польських нагород. На його думку, це робить нинішнє рішення Варшави ще спірнішим.

Незважаючи на конфліктну ситуацію, глава ОП запевнив, що Україна залишається відкритою до співпраці із союзниками і продовжуватиме виконувати свою роль у захисті Європи від російської агресії. Водночас він наголосив, що партнерство має будуватися виключно на принципах взаємної поваги та рівноправності.

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