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Скандал между Польшей и Украиной набирает обороты: Буданов принял неожиданное решение

Глава ОП обвинил президента Польши в недружественном шаге против Украины и вернул орден, полученный из рук польского лидера

20 июня 2026, 09:23
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Кравцев Сергей

Отношения между Киевом и Варшавой получили новый повод для напряженности. Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил об отказе от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей", которым был награжден в прошлом году. Свое решение он объяснил действиями президента Польши Кароля Навроцкого в отношении Украины.

Скандал между Польшей и Украиной набирает обороты: Буданов принял неожиданное решение

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

По словам Буданова, причиной такого шага стало решение польского лидера лишить президента Украины Владимира Зеленского ранее присужденного ему ордена Белого Орла – одной из высших государственных наград Польши. Глава ОП назвал этот шаг недружественным по отношению к украинскому народу и предупредил, что подобные действия могут сыграть на руку России.

Буданов подчеркнул, что между украинцами и поляками существуют многовековые связи, в которых были как героические, так и трагические страницы. Однако, по его мнению, исторические вопросы не должны становиться инструментом политических манипуляций или поводом для разжигания вражды между двумя народами.

Он также отметил, что Украина уважает право каждого государства самостоятельно трактовать собственную историю и ожидает аналогичного отношения к своей национальной памяти. В этом контексте глава ОП заявил, что решение польских властей не имеет ничего общего со справедливостью или объективной оценкой событий.

В качестве аргумента Буданов напомнил, что некоторых исторических деятелей, чья деятельность вызывала гораздо более серьезные вопросы, до сих пор не лишили польских наград. По его мнению, это делает нынешнее решение Варшавы еще более спорным.

Несмотря на конфликтную ситуацию, глава ОП заверил, что Украина остается открытой к сотрудничеству с союзниками и продолжит выполнять свою роль в защите Европы от российской агрессии. Вместе с тем он подчеркнул, что партнерство должно строиться исключительно на принципах взаимного уважения и равноправия.

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