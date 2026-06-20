Навроцкий забрал орден Белого Орла у Зеленского: какую роковую ошибку нельзя совершить Украине

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Кравцев Сергей
Решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла – безответственное, ошибочное и показывает отношение не к президенту, а к Украине. Оно будет иметь, к сожалению, большие негативные последствия. Орден вручался, как символ отношения к народу Украины, его героического сопротивления и, по сути, прикрытия от этого же нашествия соседней Польши. И вручил его Анджей Дуда, к тому времени президент Польши. Об этом рассказал экспосол Украины в США, политик и дипломат Валерий Чалый.
Украина и Польша. Фото: из открытых источников
В то же время, продолжает Валерий Чалый, резкие шаги со стороны украинцев, вроде возвращения полученных ранее польских орденов считаю слишком эмоциональными и лишь подогревающими скандал и подбрасывающими хвороста в стремительно разжигающийся очаг кризиса украинско-польских взаимоотношений.
По его словам, у каждого народа есть право на своих героев. При этом мы – соседи с непростой историей, но сейчас и в будущем народы Украины и Польши в одной лодке. У нас общие враги и общие партнеры, и, верю, общее большое будущее. А политики приходят и уходят. Добрососедство народов им не сломить!
Читайте на портале "Комментарии" — президент Польши Кароль Навроцкий объявил о решении лишить президента Украины Владимира Зеленского высшего государственного отличия страны — ордена Белого Орла. Об этом он заявил вечером 19 июня, объяснив свой шаг историческими и символическими соображениями, по его мнению, связанными со значением этой награды для польского народа.