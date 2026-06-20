Навроцкий забрал орден Белого Орла у Зеленского: какую роковую ошибку нельзя совершить Украине

Решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла – безответственное, ошибочное и показывает отношение не к президенту, а к Украине. Оно будет иметь, к сожалению, большие негативные последствия. Орден вручался, как символ отношения к народу Украины, его героического сопротивления и, по сути, прикрытия от этого же нашествия соседней Польши. И вручил его Анджей Дуда, к тому времени президент Польши. Об этом рассказал экспосол Украины в США, политик и дипломат Валерий Чалый.

Украина и Польша. Фото: из открытых источников

"Рано или поздно этот орден вернут Владимиру Зеленскому, и все вспомнят этот эпизод как "выстрел Кароля Навроцкого себе в ногу", но свою роль в подыгрыше третьей стороне – нашим московским врагам, оно непременно сыграет, а значит, погибнет больше украинцев и поляков, жизнь которых можно было бы сохранить", – отметил он.

В то же время, продолжает Валерий Чалый, резкие шаги со стороны украинцев, вроде возвращения полученных ранее польских орденов считаю слишком эмоциональными и лишь подогревающими скандал и подбрасывающими хвороста в стремительно разжигающийся очаг кризиса украинско-польских взаимоотношений.

"Можно вернуть и главное – НЕ ПРИНИМАТЬ ОРДЕНА от Кароля Навроцкого, но при чем здесь награды, которые от имени народа Польши вручали его предшественники?! Не делайте этого! Это быстро перейдет в следующие такого же типа "обмены". Начнете забирать и отдавать ордена – все быстро перевернется на памятники… а там и до блокировки границ недалеко. Мы уже такие сценарии видели с польской стороны...", – отметил Валерий Чалый.

По его словам, у каждого народа есть право на своих героев. При этом мы – соседи с непростой историей, но сейчас и в будущем народы Украины и Польши в одной лодке. У нас общие враги и общие партнеры, и, верю, общее большое будущее. А политики приходят и уходят. Добрососедство народов им не сломить!

Читайте на портале "Комментарии" — президент Польши Кароль Навроцкий объявил о решении лишить президента Украины Владимира Зеленского высшего государственного отличия страны — ордена Белого Орла. Об этом он заявил вечером 19 июня, объяснив свой шаг историческими и символическими соображениями, по его мнению, связанными со значением этой награды для польского народа.



