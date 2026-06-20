logo_ukra

BTC/USD

63502

ETH/USD

1711.41

USD/UAH

44.91

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Навроцький забрав орден Білого Орла в Зеленського: яку фатальну помилку не можна зробити Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Навроцький забрав орден Білого Орла в Зеленського: яку фатальну помилку не можна зробити Україні

Криза українсько-польських взаємовідносин посилюється

20 червня 2026, 08:54
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла – безвідповідальне, помилкове й показує ставлення не до президента, а до України. Воно буде мати, на жаль, великі негативні наслідки. Орден вручався, як символ ставлення до народу України, його героїчного супротиву і по-суті прикриття від цієї ж навали сусідньої Польщі. І вручив його Анджей Дуда, на той час президент Польщі. Про це розповів експосол України в США, політик і дипломат Валерій Чалий.

Навроцький забрав орден Білого Орла в Зеленського: яку фатальну помилку не можна зробити Україні

Україна та Польща. Фото: з відкритих джерел

"Рано чи пізно цей орден повернуть Володимиру Зеленському, і всі згадають цей епізод як "постріл Кароля Навроцького собі в ногу", але свою роль в підігруванні третій стороні — нашим московським ворогам, воно неодмінно зіграє, а значить загине більше українців і поляків, життя яких можна було би зберегти", – зазначив дипломат.

Водночас, продовжує Валерій Чалий, різкі кроки з боку українців, на кшталт повернення отриманих раніше польських орденів вважаю надто емоційними й такими, що лише підігріватимуть скандал й підкидатимуть хмизу в вогнище кризи українсько-польських взаємовідносин, що стрімко розпалюється. 

"Можна повернути і головне — НЕ ПРИЙМАТИ ОРДЕНИ від  Кароля Навроцького, але при чому тут нагороди, які від імені народу Польщі вручали його попередники?! Не робіть цього! Це швидко перейде в наступні такого ж штибу "обміни". Почнете забирати й віддавати ордени — все швидко перекинеться на пам'ятники... а там і до блокування кордонів недалеко. Ми вже такі сценарії з польської сторони бачили...", – зазначив Валерій Чалий.

За його словами, кожний народ має право на своїх героїв. При цьому, ми – сусіди з непростою історією, але зараз і в майбутньому народи України й Польщі в одному човні. У нас спільні вороги, й спільні партнери, і, вірю, спільне велике майбутнє. А політики приходять і йдуть. Добросусідство народів їм не зламати!

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського найвищої державної відзнаки країни — ордена Білого Орла. Про це він заявив увечері 19 червня, пояснивши свій крок історичними та символічними міркуваннями, які, на його думку, пов’язані зі значенням цієї нагороди для польського народу.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини