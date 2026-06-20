Навроцький забрав орден Білого Орла в Зеленського: яку фатальну помилку не можна зробити Україні

Рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла – безвідповідальне, помилкове й показує ставлення не до президента, а до України. Воно буде мати, на жаль, великі негативні наслідки. Орден вручався, як символ ставлення до народу України, його героїчного супротиву і по-суті прикриття від цієї ж навали сусідньої Польщі. І вручив його Анджей Дуда, на той час президент Польщі. Про це розповів експосол України в США, політик і дипломат Валерій Чалий.

Україна та Польща. Фото: з відкритих джерел

"Рано чи пізно цей орден повернуть Володимиру Зеленському, і всі згадають цей епізод як "постріл Кароля Навроцького собі в ногу", але свою роль в підігруванні третій стороні — нашим московським ворогам, воно неодмінно зіграє, а значить загине більше українців і поляків, життя яких можна було би зберегти", – зазначив дипломат.

Водночас, продовжує Валерій Чалий, різкі кроки з боку українців, на кшталт повернення отриманих раніше польських орденів вважаю надто емоційними й такими, що лише підігріватимуть скандал й підкидатимуть хмизу в вогнище кризи українсько-польських взаємовідносин, що стрімко розпалюється.

"Можна повернути і головне — НЕ ПРИЙМАТИ ОРДЕНИ від Кароля Навроцького, але при чому тут нагороди, які від імені народу Польщі вручали його попередники?! Не робіть цього! Це швидко перейде в наступні такого ж штибу "обміни". Почнете забирати й віддавати ордени — все швидко перекинеться на пам'ятники... а там і до блокування кордонів недалеко. Ми вже такі сценарії з польської сторони бачили...", – зазначив Валерій Чалий.

За його словами, кожний народ має право на своїх героїв. При цьому, ми – сусіди з непростою історією, але зараз і в майбутньому народи України й Польщі в одному човні. У нас спільні вороги, й спільні партнери, і, вірю, спільне велике майбутнє. А політики приходять і йдуть. Добросусідство народів їм не зламати!

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського найвищої державної відзнаки країни — ордена Білого Орла. Про це він заявив увечері 19 червня, пояснивши свій крок історичними та символічними міркуваннями, які, на його думку, пов’язані зі значенням цієї нагороди для польського народу.



