Буданов зробив заяву про результат переговорів з РФ в Абу-Дабі

Керівник ОП Кирило Буданов зробив першу заяву про підсумки другого раунду переговорів України, США та Росії, які відбулися в Абу-Дабі. Очільник ОП назвав консультації конструктивними.

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

"Перемовини пройшли дійсно конструктивно. Вдячний США та ОАЕ за якісну організацію та посередництво", — заявив керівник ОП, який є учасником української делегації на переговорах.

Інших деталей щодо досягнутих перемовин він поки не розкрив.

Раніше про завершення переговорів в Абу-Дабі заявила речниця секретаря Ради національної безпеки та оборони України Рустема Умєрова Діана Давітян.

Спікер розповіла, що тристронні переговори України, США та РФ в Абу-Дабі було закінчено.

"Переговори закінчились. Комунікація буде згодом", — коротко зазначила Давітян, не розкриваючи деталей домовленостей.

Наразі більшість аспектів діалогу залишаються непублічними. Водночас ще до офіційного завершення перемовин спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив про перший відчутний результат, яким стали домовленості між Україною та РФ щодо обміну полоненими. За його словами, сторони погодили обмін 314 осіб за формулою 157 на 157. У Вашингтоні назвали це першим реальним прогресом за останні місяці.

Віткофф наголосив, що попри досягнуту домовленість, попереду залишається значний обсяг роботи. Водночас він висловив обережний оптимізм щодо подальшого просування у питанні завершення війни в Україні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — війна Росії проти України має завершитися негайно, і Сполучені Штати мають намір докласти зусиль для її припинення. Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс, коментуючи підхід адміністрації Дональда Трампа до зовнішньої політики та конфлікту в Україні.



