Буданов сделал заявление о результате переговоров с РФ в Абу-Даби

Руководитель ОП Кирилл Буданов сделал первое заявление об итогах второго раунда состоявшихся в Абу-Даби переговоров Украины, США и России. Глава ОП назвал консультации конструктивными.
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
Других деталей относительно достигнутых переговоров он пока не раскрыл.
Ранее о завершении переговоров в Абу-Даби заявила спикер секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова Диана Давитян.
Спикер рассказала, что трехсторонние переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби были закончены.
В настоящее время большинство аспектов диалога остаются непубличными. В то же время, еще до официального завершения переговоров специальный представитель президента США Стив Виткофф заявил о первом ощутимом результате, которым стали договоренности между Украиной и РФ по обмену пленными. По его словам, стороны согласовали обмен 314 человек по формуле 157 на 157. В Вашингтоне назвали это первым реальным прогрессом за последние месяцы.
Виткофф подчеркнул, что, несмотря на достигнутую договоренность, впереди остается значительный объем работы. В то же время, он выразил осторожный оптимизм относительно дальнейшего продвижения в вопросе завершения войны в Украине.
Война России против Украины должна завершиться немедленно, и Соединенные Штаты намерены приложить усилия для ее прекращения. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя подход администрации Дональда Трампа к внешней политике и конфликту в Украине.