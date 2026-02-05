logo

Буданов сделал заявление о результате переговоров с РФ в Абу-Даби
НОВОСТИ

Буданов сделал заявление о результате переговоров с РФ в Абу-Даби

Кирилл Буданов назвал переговоры с РФ в Абу-Даби конструктивными

5 февраля 2026, 15:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Руководитель ОП Кирилл Буданов сделал первое заявление об итогах второго раунда состоявшихся в Абу-Даби переговоров Украины, США и России. Глава ОП назвал консультации конструктивными.

Буданов сделал заявление о результате переговоров с РФ в Абу-Даби

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Переговоры прошли действительно конструктивно. Благодарен США и ОАЭ за качественную организацию и посредничество", — заявил руководитель ОП, являющийся участником украинской делегации на переговорах.

Других деталей относительно достигнутых переговоров он пока не раскрыл.

Ранее о завершении переговоров в Абу-Даби заявила спикер секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова Диана Давитян.

Спикер рассказала, что трехсторонние переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби были закончены.

"Переговоры закончились. Коммуникация будет позже", — коротко отметила Давитян, не раскрывая деталей договоренностей.

В настоящее время большинство аспектов диалога остаются непубличными. В то же время, еще до официального завершения переговоров специальный представитель президента США Стив Виткофф заявил о первом ощутимом результате, которым стали договоренности между Украиной и РФ по обмену пленными. По его словам, стороны согласовали обмен 314 человек по формуле 157 на 157. В Вашингтоне назвали это первым реальным прогрессом за последние месяцы.

Виткофф подчеркнул, что, несмотря на достигнутую договоренность, впереди остается значительный объем работы. В то же время, он выразил осторожный оптимизм относительно дальнейшего продвижения в вопросе завершения войны в Украине.

Читайте на портале "Комментарии" — война России против Украины должна завершиться немедленно, и Соединенные Штаты намерены приложить усилия для ее прекращения. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя подход администрации Дональда Трампа к внешней политике и конфликту в Украине.




Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/budanov-zrobiv-pershu-zayavu-pidsumki-peregovoriv-1770295783.html
