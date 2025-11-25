Буданов та Дрісколл ведуть переговори із росіянами в ОАЕ: ЗМІ розкрили деталі

Українська делегація на чолі з керівником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим перебуває в столиці ОАЕ Абу-Дабі й проводить переговори як з американськими, так і з російськими представниками.

Керівник ГУР Кирило Буданов. Фото: з відкритих джерел

Перемовини з росіянами веде також міністр армії США Ден Дрісколл. Про це повідомило видання Axios з посиланням на власні джерела.

За інформацією ЗМІ, раніше керівники військових розвідок України та Росії планували зустрітися в Абу-Дабі з іншого питання. Але поїздка Дрісколла до ОАЕ стала несподіванкою для сторін і змінила їхній початковий план.

Видання зазначає, що міністр армії США Ден Дрісколл почав зустріч з російською делегацією в Абу-Дабі.

"Дрісколл і його команда проводять переговори з російською делегацією з метою досягнення тривалого миру в Україні. Переговори проходять успішно, і ми залишаємося оптимістами. Секретар Дрісколл тісно співпрацює з Білим домом і міжвідомчою групою США в міру просування цих переговорів", — цитує видання помічника міністра Джеффа Толберта.

Нагадаємо, як повідомляв портал "Коментарі", у західних ЗМІ з’явилася інформація, що Україна начебто погодилась обмежити чисельність свого війська до 800 тисяч. Новий варіант "мирного плану" вже не настільки зручний для Росії. Найскладніші питання – території та гарантії безпеки від США – мають вирішувати особисто Зеленський і Трамп.

Видання "Коментарі" також писало, що РФ ознайомлена з одним із варіантів мирного плану США, але конкретних переговорів щодо нього не було. Про це заявив головний помічник російського диктатора Юрій Ушаков. За його словами, Кремль у курсі європейського мирного плану, його положення неконструктивні і для РФ не підходять. Проте багато положень мирного плану США, що обговорювався на Алясці, прийнятні для РФ.