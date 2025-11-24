РФ ознайомлена з одним із варіантів мирного плану США, але конкретних переговорів щодо нього не було. Про це заявив головний помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

У Кремлі зробили заяви щодо мирного плану по Україні

За його словами, Кремль у курсі європейського мирного плану, його положення неконструктивні і для РФ не підходять. Проте багато положень мирного плану США, що обговорювався на Алясці, прийнятні для РФ.

"Навколо мирного плану по Україні багато домислів, РФ вірить лише інформації, отриманій безпосередньо від США", – наголосив посіпака Путіна.

Ушаков припускає, що США найближчим часом вийдуть на контакт із РФ, щоб очно обговорити деталі мирного плану, поки конкретних домовленостей немає.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що радник голови Офісу президента Олександр Бевз повідомив, що американська сторона під час перемовин у Женеві врахувала кожне зауваження України щодо мирного плану.

Також він додав, що навколо зустрічі було більше конспірології, ніж реальності.

Тим часом джерела The Financial Times повідомили, що перемовини в Женеві призвели до скорочення мирного плану з початкових 28 до 19 пунктів. Наразі невідомо, які саме пункти були видалені, однак напередодні зустрічі європейські лідери висловлювали занепокоєння щодо вимог зняття антиросійських санкцій і порядку використання заморожених активів РФ.