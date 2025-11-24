РФ ознакомлена с одним из вариантов мирного плана США, но конкретных переговоров по нему не было . Об этом заявил главный помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

В Кремле сделали заявления о мирном плане по Украине

По его словам, Кремль в курсе европейского мирного плана, его положения неконструктивны и для РФ не подходят . Однако многие положения мирного плана США, обсуждавшегося на Аляске, приемлемы для РФ.

"Вокруг мирного плана по Украине много домыслов, РФ верит только информации, полученной непосредственно от США", – подчеркнул приспешник Путина.

Ушаков предполагает, что США в ближайшее время выйдут на контакт с РФ, чтобы очно обсудить детали мирного плана пока конкретных договоренностей нет.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что советник главы Офиса президента Александр Бевз сообщил, что американская сторона во время переговоров в Женеве учла каждое замечание Украины о мирном плане.

Он добавил, что вокруг встречи было больше конспирологии, чем реальности.

Между тем, источники The Financial Times сообщили, что переговоры в Женеве привели к сокращению мирного плана с начальных 28 до 19 пунктов. Пока неизвестно, какие именно пункты были удалены, однако накануне встречи европейские лидеры выражали обеспокоенность требованиями снятия антироссийских санкций и порядка использования замороженных активов РФ.