Радник голови Офісу президента Олександр Бевз повідомив, що американська сторона під час перемовин у Женеві врахувала кожне зауваження України щодо мирного плану.

Мирного плану з 28 пунктів у первинному вигляді більше не існує — ОП

Також він додав, що навколо зустрічі було більше конспірології, ніж реальності.

Тим часом джерела The Financial Times повідомили, що перемовини в Женеві призвели до скорочення мирного плану з початкових 28 до 19 пунктів. Наразі невідомо, які саме пункти були видалені, однак напередодні зустрічі європейські лідери висловлювали занепокоєння щодо вимог зняття антиросійських санкцій і порядку використання заморожених активів РФ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент Володимир Зеленський анонсував повноцінну доповідь української делегації щодо переговорів у Женеві щодо плану завершення війни. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні у Telegram глави держави.

"Зараз наша делегація повертається додому, і я чекаю повноцінної доповіді сьогодні ввечері про перебіг переговорів у Женеві та ключові акценти партнерів", — заявив Володимир Зеленський.

За його словами, за підсумками доповідей будуть визначатися подальші кроки та таймінг узгоджених дій із союзниками. "Продовжимо координуватися з Європою та іншими партнерами у світі. Розраховуємо на досягнення потрібних результатів, і я вдячний усім, хто з Україною", — наголосив глава держави.