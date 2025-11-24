logo

Мирного плана из 28 пунктов в первичном виде больше не существует - ОП
НОВОСТИ

Мирного плана из 28 пунктов в первичном виде больше не существует - ОП

В Офисе президента сообщили о «мирном плане» после переговоров в Женеве

24 ноября 2025, 16:51
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Советник главы Офиса президента Александр Бевз сообщил, что американская сторона во время переговоров в Женеве учла каждое замечание Украины относительно мирного плана.

Он добавил, что вокруг встречи было больше конспирологии, чем реальности.

Между тем источники The Financial Times сообщили, что переговоры в Женеве привели к сокращению мирного плана с начальных 28 до 19 пунктов. Пока неизвестно, какие именно пункты были удалены, однако накануне встречи европейские лидеры выражали обеспокоенность требованиями снятия антироссийских санкций и порядка использования замороженных активов РФ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Владимир Зеленский анонсировал полноценный доклад украинской делегации по переговорам в Женеве по плану завершения войны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Telegram главы государства.

"Сейчас наша делегация возвращается домой, и я жду полноценного доклада сегодня вечером о ходе переговоров в Женеве и ключевых акцентах партнеров", — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, по итогам докладов будут определяться дальнейшие шаги и тайминг согласованных действий с союзниками. "Продолжим координироваться с Европой и другими партнерами в мире. Рассчитываем на достижение нужных результатов, и я благодарен всем, кто с Украиной", — подчеркнул глава государства.                                                                                                                                                                                            



