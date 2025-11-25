Україна погодилася зменшити чисельність війська: про які цифри йде мова

Видання Financial Times пише, що Україна начебто погодилась обмежити чисельність війська до 800 тисяч військових.

Про це виданню розповів один з українських чиновників.

За їхніми даними, новий варіант "мирного плану" вже не настільки зручний для Росії. Найскладніші питання – території та гарантії безпеки від США – мають вирішувати особисто Зеленський і Трамп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський планує візит до президента США Дональда Трампа у листопаді. Про це повідомив голова РНБО України Рустем Умєров.

"Ми цінуємо продуктивні та конструктивні зустрічі в Женеві між українською та американською делегаціями, а також незмінні зусилля Президента Трампа, спрямовані на завершення війни. Наші делегації досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди, обговорених у Женеві. Тепер ми розраховуємо на підтримку наших європейських партнерів у подальших кроках", – зазначив Умєров.

За його словами, очікується на організацію візиту Президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з Президентом Трампом.

Також портал "Коментарі" писав, що РФ ознайомлена з одним із варіантів мирного плану США, але конкретних переговорів щодо нього не було. Про це заявив головний помічник російського диктатора Юрій Ушаков. За його словами, Кремль у курсі європейського мирного плану, його положення неконструктивні і для РФ не підходять. Проте багато положень мирного плану США, що обговорювався на Алясці, прийнятні для РФ.