Украина согласилась уменьшить численность войска: о каких цифрах идет речь

Издание Financial Times пишет , что Украина вроде бы согласилась ограничить численность войска до 800 тысяч военных.

Об этом изданию рассказал один из украинских чиновников .

По их данным, новый вариант "мирного плана" уже не столь удобен для России. Самые сложные вопросы – территории и гарантии безопасности от США – должны решать лично Зеленский и Трамп.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в президенты США Дональда Трампа в ноябре. Об этом сообщил глава СНБО Украины Рустем Умеров.

"Мы ценим продуктивные и конструктивные встречи в Женеве между украинской и американской делегациями, а также неизменные усилия Президента Трампа, направленные на завершение войны. Наши делегации достигли совместного понимания ключевых условий соглашения, обсужденных в Женеве. Теперь мы рассчитываем на поддержку наших европейских партнеров в дальнейших шагах", — отметил Умеров.

По его словам, ожидается организацию визита Президента Украины в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с Президентом Трампом.

Также портал "Комментарии" писал , что РФ ознакомлена с одним из вариантов мирного плана США, но конкретных переговоров по нему не было. Об этом заявил главный помощник российского диктатора Юрий Ушаков. По его словам, Кремль в курсе европейского мирного плана его положения неконструктивны и для РФ не подходят. Однако многие положения мирного плана США, обсуждавшегося на Аляске, приемлемы для РФ.