Главная Новости Общество Война с Россией Буданов и Дрисколл ведут переговоры с россиянами в ОАЭ: СМИ раскрыли детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Буданов и Дрисколл ведут переговоры с россиянами в ОАЭ: СМИ раскрыли детали

Издание Axios сообщило, что руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов ведет переговоры с россиянами в столице ОАЭ Абу-Даби. Там же продолжаются переговоры представителя США Дэна Дрисколла с делегатами РФ

25 ноября 2025, 17:08
Автор:
Украинская делегация во главе с руководителем Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым находится в столице ОАЭ Абу-Даби и проводит переговоры как с американскими, так и с российскими представителями.

Буданов и Дрисколл ведут переговоры с россиянами в ОАЭ: СМИ раскрыли детали

Фото: из открытых источников

Переговоры с россиянами ведет также министр армии США Дэн Дрисколл. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на собственные источники.

По информации СМИ, ранее руководители военных разведок Украины и России планировали встретиться в Абу-Даби по другому вопросу. Но поездка Дрисколла в ОАЭ стала неожиданностью для сторон и изменила их первоначальный план.

Издание отмечает, что министр армии США Дэн Дрисколл начал встречу с российской делегацией в Абу-Даби.

"Дрисколл и его команда проводят переговоры с российской делегацией с целью достижения продолжительного мира в Украине. Переговоры проходят успешно и мы остаемся оптимистами. Секретарь Дрисколл тесно сотрудничает с Белым домом и межведомственной группой США по мере продвижения этих переговоров", — цитирует издание помощника министра Джеффа Толберта.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", в западных СМИ появилась информация, что Украина вроде бы согласилась ограничить численность своего войска до 800 тысяч. Новый вариант "мирного плана" уже не столь удобен для России. Самые сложные вопросы – территории и гарантии безопасности от США – должны решать лично Зеленский и Трамп.

Издание "Комментарии" также писало, что РФ ознакомлена с одним из вариантов мирного плана США, но конкретных переговоров по нему не было. Об этом заявил главный помощник российского диктатора Юрий Ушаков. По его словам, Кремль в курсе европейского мирного плана, его положения неконструктивны и для РФ не подходят. Однако многие положения мирного плана США, обсуждавшегося на Аляске, приемлемы для РФ.



Источник: https://www.axios.com/2025/11/25/us-russia-talks-ukraine-peace-plan-driscoll
