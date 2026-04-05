Буданов розповів про несподіване прохання від союзників України щодо РФ

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що міжнародні партнери Києва зверталися з проханням обмежити удари по російських нафтопереробних заводах. За його словами, йдеться про атаки, які українські сили здійснюють на території Російської Федерації.

Кирило Буданов розповів, що сигнали не бити по Росії надходили від іноземних союзників України на тлі різкого зростання світових цін на нафту та паливо через війну на близькому Сході між Ізраїлем, США та Іраном. Як пише агентство Bloomberg, партнери Києва занепокоєні тим, що регулярні атаки на російські НПЗ можуть посилити нестабільність на світовому енергетичному ринку.

"Давайте відповімо на це дипломатично. Ми отримуємо певні сигнали з цього приводу", — прокоментував ситуацію Буданов, не уточнюючи, від яких саме держав надходили такі звернення.

Буданов також висловив обережний оптимізм щодо того, що конфлікт у Перській затоці може завершитися відносно швидко, що потенційно знизить напругу на глобальному енергетичному ринку. За місяць війни США та Ізраїлю проти Ірану ціни на нафту зросли на 40%.

Російські війська регулярно завдають ударів по енергетичній, газовій, залізничній та цивільній інфраструктурі України. У відповідь українська сторона активно застосовує безпілотники для атак на російські нафтопереробні заводи, підприємства з виробництва добрив та об’єкти, пов’язані з військовою промисловістю.

