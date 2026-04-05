Буданов рассказал о неожиданной просьбе от союзников Украины по РФ

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что международные партнеры Киева обращались с просьбой ограничить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, речь идет об атаках, которые украинские силы совершают на территории Российской Федерации.

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Кирилл Буданов рассказал, что сигналы не бить по России поступали от иностранных союзников Украины на фоне резкого роста мировых цен на нефть и топливо из-за войны на ближнем Востоке между Израилем, США и Ираном. Как пишет агентство Bloomberg, партнеры Киева обеспокоены тем, что регулярные атаки на российские НПЗ могут усугубить нестабильность на мировом энергетическом рынке.

"Давайте ответим на это дипломатично. Мы получаем определенные сигналы на этот счет", — прокомментировал ситуацию Буданов, не уточняя, от каких именно государств поступали такие обращения.

Буданов также выразил осторожный оптимизм по поводу того, что конфликт в Персидском заливе может завершиться относительно быстро, что потенциально снизит напряжение на глобальном энергетическом рынке. За месяц войны США и Израиля против Ирана цены на нефть выросли на 40%.

Российские войска регулярно наносят удары по энергетической, газовой, железнодорожной и гражданской инфраструктуре Украины. В ответ украинская сторона активно применяет беспилотники для атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, предприятия по производству удобрений и объекты, связанные с военной промышленностью.

