Буданов трьома словами зробив прогноз на майбутнє Орбана
Буданов трьома словами зробив прогноз на майбутнє Орбана

Буданов зробив прогноз щодо майбутнього Орбана та відносин між Україною та Угорзиною

5 квітня 2026, 11:50
Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що влада Віктора Орбана в Угорщині не вічна, а напруженість у відносинах з Україною тимчасова. На думку колишнього керівника ГУР, з часом ситуація у відносинах Києва та Будапешта зазнає змін.

Буданов трьома словами зробив прогноз на майбутнє Орбана

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел

Кирило Буданов виступив на час зустрічі в CEO Club Ukraine, де прокоментував політичну ситуацію в Угорщині та відносини Києва з Будапештом. За його словами, нинішня напруженість у відносинах України з сусідніми державами є лише тимчасовим етапом і не визначає тривалої політики.

"Ніщо не вічне – ні влада в Угорщині, ні ця ситуація, яка склалася зараз", — прогнозує Буданов.

Очільник ОП також зупинився на позиції Словаччини, яка, на його думку, залишаєть важливим партнером. За словами Буданова, заяви та кроки словацької влади "мають певні в своєму розумінні причини", однак "цей національний інтерес може змінюватися досить швидко".

Водночас Буданов застеріг від надмірного оптимізму та наголосив, що на шляху до успіху Україна зіткнеться з новими викликами. На його думку, багато проблем створюються штучно для стримування розвитку держави. 

"Сильна Україна мало кому потрібна, будемо йти вгору, таких штучно створених проблем буде з’являтися більше і більше", — сказав Буданов.

12 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори. Орбан може вперше за понад 15 років втратити владу в країні, а Київ має шанс отримати 90 млрд євро кредиту ЄС, які наразі блокує угорська влада.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чи буде кінець для Орбана. Які результати опитувань перед виборами в Угорщині.

Також "Коментарі" писали, що в ЄС принизили Орбана через Росію та Китай.



Джерело: https://news.liga.net/ua/politics/news/budanov-nishcho-ne-vichne-i-vlada-v-uhorshchyni-takozh
