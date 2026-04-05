Буданов тремя словами сделал прогноз на будущее Орбана

Slava Kot
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что власть Виктора Орбана в Венгрии не вечна, а напряженность в отношениях с Украиной временная. По мнению бывшего руководителя ГУР, со временем ситуация в отношениях Киева и Будапешта изменится.
Глава ОП Кирилл Буданов.
Кирилл Буданов выступил во время встречи в CEO Club Ukraine, где прокомментировал политическую ситуацию в Венгрии и отношения Киева с Будапештом. По его словам, нынешняя напряженность в отношениях Украины с соседними государствами является лишь временным этапом и не определяет продолжительную политику.
Глава ОП также остановился на позиции Словакии, которая, по его мнению, остается важным партнером. По словам Буданова, заявления и шаги словацкой власти "имеют определенные в своем понимании причины", однако "этот национальный интерес может меняться достаточно быстро".
В то же время, Буданов предостерег от чрезмерного оптимизма и подчеркнул, что на пути к успеху Украина столкнется с новыми вызовами. По его мнению, многие проблемы искусственно создаются для сдерживания развития государства.
12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы. Орбан может впервые за более чем 15 лет потерять власть в стране, а у Киева есть шанс получить 90 млрд евро кредита ЕС, которые сейчас блокируют венгерские власти.
