Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Буданов тремя словами сделал прогноз на будущее Орбана
Буданов тремя словами сделал прогноз на будущее Орбана

Буданов сделал прогноз относительно будущего Орбана и отношений между Украиной и Венгриной

5 апреля 2026, 11:50
Slava Kot

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что власть Виктора Орбана в Венгрии не вечна, а напряженность в отношениях с Украиной временная. По мнению бывшего руководителя ГУР, со временем ситуация в отношениях Киева и Будапешта изменится.

Глава ОП Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Кирилл Буданов выступил во время встречи в CEO Club Ukraine, где прокомментировал политическую ситуацию в Венгрии и отношения Киева с Будапештом. По его словам, нынешняя напряженность в отношениях Украины с соседними государствами является лишь временным этапом и не определяет продолжительную политику.

"Ничто не вечно – ни власть в Венгрии, ни эта ситуация, которая сложилась сейчас", – прогнозирует Буданов.

Глава ОП также остановился на позиции Словакии, которая, по его мнению, остается важным партнером. По словам Буданова, заявления и шаги словацкой власти "имеют определенные в своем понимании причины", однако "этот национальный интерес может меняться достаточно быстро".

В то же время, Буданов предостерег от чрезмерного оптимизма и подчеркнул, что на пути к успеху Украина столкнется с новыми вызовами. По его мнению, многие проблемы искусственно создаются для сдерживания развития государства.

"Сильная Украина мало кому нужна, будем идти вверх, таких искусственно созданных проблем будет появляться больше и больше", – сказал Буданов.

12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы. Орбан может впервые за более чем 15 лет потерять власть в стране, а у Киева есть шанс получить 90 млрд евро кредита ЕС, которые сейчас блокируют венгерские власти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, будет ли конец для Орбана. Какие результаты опросов перед выборами в Венгрии.

Также "Комментарии" писали, что в ЕС унизили Орбана из-за России и Китая.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.liga.net/ua/politics/news/budanov-nishcho-ne-vichne-i-vlada-v-uhorshchyni-takozh
