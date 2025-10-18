Буданов розкрив карти: що має стати основою безпеки України

Ключовим компонентом безпеки України в майбутньому має стати перехід від ресурсно-сировинної моделі до економіки з високою доданою вартістю. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву зробив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

Головний розвідник країни вважає, що основою безпеки України в майбутньому має стати відмова від ресурсно-сировинної моделі на користь економіки з високою доданою вартістю, розвиток сучасного високотехнологічного оборонно-промислового комплексу та формування чіткої гранд-стратегії держави.

"Гранд-стратегія України необхідна, щоб ми нарешті визначили своє місце та роль у новому світі та впевнено рухалися до цієї мети", — наголосив керівник ГУР.

Кирило Буданов також наголосив, що українське суспільство має усвідомити: найближчими роками "безхмарно не буде".

"Це не означає, що ми воюватимемо постійно, але маємо бути готові до відсічі, у тому числі озброєній, у будь-який момент", — зазначив Буданов.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ще раніше і зараз час від часу з'являються дискусії про те, чи можу США та РФ укласти мирну угоду щодо України, не враховуючи позиції Києва. Насправді такий сценарій неможливий. Таку думку в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Кирило Буданов дав похмурий прогноз безпеки України. За його словами, найближчими роками країні навряд чи варто очікувати "цілком мирного, безгрозного життя". Кирило Буданов розповів, що українцям не варто сподіватися на загрожуюче життя в країні найближчими роками. Глава ГУР пояснив, що йдеться не про постійні бойові дії, а про нову реальність, у якій суспільство має бути готове до "відсічі" у будь-який момент.



