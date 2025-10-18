logo_ukra

Буданов розкрив карти: що має стати основою безпеки України
commentss НОВИНИ Всі новини

Буданов розкрив карти: що має стати основою безпеки України

Кирило Буданов вважає, що Україна має створити гранд-стратегію та бути готовою до відсічі у будь-який момент.

18 жовтня 2025, 16:38
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ключовим компонентом безпеки України в майбутньому має стати перехід від ресурсно-сировинної моделі до економіки з високою доданою вартістю. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву зробив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Буданов розкрив карти: що має стати основою безпеки України

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

Головний розвідник країни вважає, що основою безпеки України в майбутньому має стати відмова від ресурсно-сировинної моделі на користь економіки з високою доданою вартістю, розвиток сучасного високотехнологічного оборонно-промислового комплексу та формування чіткої гранд-стратегії держави.

"Гранд-стратегія України необхідна, щоб ми нарешті визначили своє місце та роль у новому світі та впевнено рухалися до цієї мети", — наголосив керівник ГУР.

Кирило Буданов також наголосив, що українське суспільство має усвідомити: найближчими роками "безхмарно не буде".

"Це не означає, що ми воюватимемо постійно, але маємо бути готові до відсічі, у тому числі озброєній, у будь-який момент", — зазначив Буданов.

Джерело: https://t.me/ChiefUkrDIU/291
