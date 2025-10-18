logo

Буданов раскрыл карты: что должно стать основой безопасности Украины
НОВОСТИ

Буданов раскрыл карты: что должно стать основой безопасности Украины

Кирилл Буданов считает, что Украина должна создать гранд-стратегию и быть готовой к отпору в любой момент

18 октября 2025, 16:38
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ключевым компонентом безопасности Украины в будущем должны стать переход от ресурсно-сырьевой модели к экономике с высокой добавленной стоимостью. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Буданов раскрыл карты: что должно стать основой безопасности Украины

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Главный разведчик страны считает, что основой безопасности Украины в будущем должны стать отказ от ресурсно-сырьевой модели в пользу экономики с высокой добавленной стоимостью, развитие современного высокотехнологичного оборонно-промышленного комплекса и формирование четкой гранд-стратегии государства

"Гранд-стратегия Украины необходима, чтобы мы наконец определили свое место и роль в новом мире и уверенно двигались к этой цели", — акцентировал руководитель ГУР.

Кирилл Буданов также подчеркнул, что украинское общество должно осознать: в ближайшие годы "безоблачно не будет".

"Это не означает, что мы будем воевать постоянно, но должны быть готовы к отпору, в том числе вооруженному, в любой момент", — отметил Буданов.

Источник: https://t.me/ChiefUkrDIU/291
