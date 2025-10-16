Сможет ли Путин заключить с США мирное соглашение без Украины: ответ Буданова

Еще раньше и сейчас время от времени появляются дискуссии о том, могу ли США и РФ заключить мирное соглашение по Украине, не учитывая позиции Киева. На самом деле, такой сценарий невозможен. Такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Главный разведчик страны отметил невозможность любого соглашения по этой войне без участия Украины и Европы.

"Соглашение без Украины невозможно – это у нас война с ними. Соглашение возможно без кого-либо, но без Украины – это нереально, просто нереально. Нет предмета и игроков основных. Просто посмотрите на результат. Удалось ли это? Нет. А почему – потому что это невозможно", — высказался начальник ГУР.

Кирилл Буданов рассказал, что украинцам не стоит надеяться на безугрожающую жизнь в стране в ближайшие годы. Глава ГУР объяснил, что речь идет не о постоянных боевых действиях, а о новой реальности, в которой общество должно быть готово к "отпору" в любой момент.

"Или проблема, или счастье в том, что в нашем обществе придется осознать, что абсолютно мирной, безгрозной жизни в ближайшие годы вряд ли будет", — сказал Буданов.

