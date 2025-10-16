Чи зможе Путін укласти зі США мирну угоду без України: відповідь Буданова

Рубрики
Ще раніше та й зараз час від часу з’являються дискусії про те чи можу США та РФ укласти мирну угоду щодо України, не враховуючи позиції Києва. Насправді такий сценарій неможливий. Таку думку в ефірі загальнонаціонального телемарафону висловив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел
Головний розвідник країни наголосив на неможливості будь-якої угоди щодо цієї війні без участі України та Європи.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Кирило Буданов дав похмурий прогноз щодо безпеки України. За його словами, у найближчі роки країні навряд чи варто очікувати "абсолютно мирного, беззагрозливого життя".
Кирило Буданов розповів, що українцям не варто сподіватися на беззагрозиливе життя в країні у найближчі роки. Очільник ГУР пояснив, що йдеться не про постійні бойові дії, а про нову реальність, в якій суспільство має бути готове до "відсічі" в будь-який момент.
Також видання "Коментарі" повідомляло – не можна виключати, що війна в Україні закінчиться до кінця 2026 року, але для цього має збігтися багато чинників. Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.