Чи зможе Путін укласти зі США мирну угоду без України: відповідь Буданова

Ще раніше та й зараз час від часу з’являються дискусії про те чи можу США та РФ укласти мирну угоду щодо України, не враховуючи позиції Києва. Насправді такий сценарій неможливий. Таку думку в ефірі загальнонаціонального телемарафону висловив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Головний розвідник країни наголосив на неможливості будь-якої угоди щодо цієї війні без участі України та Європи.

"Угода без України неможлива – це у нас війна з ними. Угода можлива без будь-кого, але без України – це нереально, просто нереально. Нема предмета і гравців основних. Просто подивіться на результат. Чи вдалося це? Ні. А чому – бо це неможливо", — висловився начальник ГУР.

