logo_ukra

BTC/USD

111586

ETH/USD

4058.32

USD/UAH

41.64

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Чи зможе Путін укласти зі США мирну угоду без України: відповідь Буданова
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи зможе Путін укласти зі США мирну угоду без України: відповідь Буданова

Очільник ГУР нагадав, що війна йде саме України з РФ, тому без участі Києва нічого вирішити не вдасться

16 жовтня 2025, 16:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ще раніше та й зараз час від часу з’являються дискусії про те чи можу США та РФ укласти мирну угоду щодо України, не враховуючи позиції Києва. Насправді такий сценарій неможливий. Таку думку в ефірі загальнонаціонального телемарафону висловив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Чи зможе Путін укласти зі США мирну угоду без України: відповідь Буданова

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Головний розвідник країни наголосив на неможливості будь-якої угоди щодо цієї війні без участі України та Європи.

"Угода без України неможлива – це у нас війна з ними. Угода можлива без будь-кого, але без України – це нереально, просто нереально. Нема предмета і гравців основних. Просто подивіться на результат. Чи вдалося це? Ні. А чому – бо це неможливо", — висловився начальник ГУР.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кирило Буданов дав похмурий прогноз щодо безпеки України. За його словами, у найближчі роки країні навряд чи варто очікувати "абсолютно мирного, беззагрозливого життя".

Кирило Буданов розповів, що українцям не варто сподіватися на беззагрозиливе життя в країні у найближчі роки. Очільник ГУР пояснив, що йдеться не про постійні бойові дії, а про нову реальність, в якій суспільство має бути готове до "відсічі" в будь-який момент. 

"Чи проблема, чи щастя в тому, що у нашому суспільству доведеться усвідомити, що абсолютно мирного, беззагрозливого життя у найближчі роки наврядчи буде", — сказав Буданов.

Також видання "Коментарі" повідомляло – не можна виключати, що війна в Україні закінчиться до кінця 2026 року, але для цього має збігтися багато чинників. Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини