Буданов розкрив деталі обміну полоненими: про що домовилися з РФ

Керівник Офісу президента Кирило Буданов розповів, що Україна та Росія розпочали новий етап обміну військовополоненими. 5 березня відбувся перший обмін у межах домовленостей, досягнутих під час переговорів у Женеві за участі представників України, США та Росія.

Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел

Кирило Буданов повідомив, що додому повернулися 200 українських військових. За його словами, це лише перший етап великого обміну, який став результатом міжнародних переговорів.

"Ще двісті українських захисників — на волі! Це перший етап обміну, про який ми домовились під час переговорів у Женеві. Ми вдячні Президенту США Дональду Трампу, його адміністрації, а також Стівену Віткоффу і Джареду Кушнеру та всій переговорній команді за сприяння в реалізації даного обміну", — пише Буданов.

За його словами, звільнення українських полонених, це пріоритет переговорної команди. Як пояснив очільник ОП, Зеленський дав доручення повернути всіх додому.

Серед звільнених 5 березня оборонців були військові з різних ділянок фронту, зокрема захисники Маріуполя, а також військові, які воювали на напрямках у Донецькій, Луганській, Харківській та Запорізькій областях. Серед них бійці Збройних сил України, прикордонники, нацгвардійці та військові Державної спеціальної служби транспорту.

Керівник російської делегації на переговорах Володимир Мединський раніше повідомляв, що домовленості передбачають обмін у форматі 500 на 500. Очікується, що наступний етап відбудеться 6 березня, тоді до України можуть повернутися ще 300 військовополонених.

