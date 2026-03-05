logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.81

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Буданов розкрив деталі обміну полоненими: про що домовилися з РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Буданов розкрив деталі обміну полоненими: про що домовилися з РФ

Україна та Росія провели перший етап обміну полоненими після переговорів у Женеві.

5 березня 2026, 15:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Керівник Офісу президента Кирило Буданов розповів, що Україна та Росія розпочали новий етап обміну військовополоненими. 5 березня відбувся перший обмін у межах домовленостей, досягнутих під час переговорів у Женеві за участі представників України, США та Росія.

Буданов розкрив деталі обміну полоненими: про що домовилися з РФ

Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел

Кирило Буданов повідомив, що додому повернулися 200 українських військових. За його словами, це лише перший етап великого обміну, який став результатом міжнародних переговорів.

"Ще двісті українських захисників — на волі! Це перший етап обміну, про який ми домовились під час переговорів у Женеві. Ми вдячні Президенту США Дональду Трампу, його адміністрації, а також Стівену Віткоффу і Джареду Кушнеру та всій переговорній команді за сприяння в реалізації даного обміну", — пише Буданов.

За його словами, звільнення українських полонених, це пріоритет переговорної команди. Як пояснив очільник ОП, Зеленський дав доручення повернути всіх додому.

Серед звільнених 5 березня оборонців були військові з різних ділянок фронту, зокрема захисники Маріуполя, а також військові, які воювали на напрямках у Донецькій, Луганській, Харківській та Запорізькій областях. Серед них бійці Збройних сил України, прикордонники, нацгвардійці та військові Державної спеціальної служби транспорту.

Керівник російської делегації на переговорах Володимир Мединський раніше повідомляв, що домовленості передбачають обмін у форматі 500 на 500. Очікується, що наступний етап відбудеться 6 березня, тоді до України можуть повернутися ще 300 військовополонених.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський розповів про обмін полоненими.

Також "Коментарі" писали, що Буданов заявив про існування графіку для закінчення війни в Україні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/Kyrylo_Budanov_Official/347
Теги:

Новини

Всі новини