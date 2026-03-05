Буданов вскрыл детали обмена пленными: о чем договорились с РФ

Глава Офиса президента Кирилл Буданов рассказал, что Украина и Россия начали новый этап обмена военнопленными. 5 марта состоялся первый обмен в рамках договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Женеве с участием представителей Украины, США и России.

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Кирилл Буданов сообщил, что домой вернулись 200 украинских военных. По его словам, это лишь первый этап крупного обмена, ставший результатом международных переговоров.

"Еще двести украинских защитников – на свободе! Это первый этап обмена, о котором мы договорились во время переговоров в Женеве. Мы благодарны Президенту США Дональду Трампу, его администрации, а также Стивену Виткоффу и Джареду Кушнеру и всей переговорной команде за содействие в реализации данного обмена", — пишет Буданов.

По его словам, освобождение украинских пленных это приоритет переговорной команды. Как пояснил глава ОП, Зеленский дал поручение вернуть всех домой.

Среди освобожденных 5 марта защитников были военные с разных участков фронта, в том числе защитники Мариуполя, а также военные, воевавшие на направлениях в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях. В их числе бойцы Вооруженных сил Украины, пограничники, нацгвардейцы и военные Государственной специальной службы транспорта.

Руководитель российской делегации на переговорах Владимир Мединский ранее сообщал, что договоренности предполагают обмен в формате 500 на 500. Ожидается, что следующий этап состоится 6 марта, тогда в Украину могут вернуться еще 300 военнопленных.

