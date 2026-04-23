Буданов про територіальні поступки: Україна має рішення щодо Донбасу

Очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна має власне бачення врегулювання питання Донбасу, яке насамперед відповідатиме національним інтересам. За його словами, Київ має чітку позицію щодо територіального питання у війні Росії проти України.

Кирило Буданов під час 18-го Київського безпекового форуму заявив, що питання територіальної цілісності залишається принциповим, а жодні поступки щодо українських земель не розглядаються.

"Червона лінія проста і всім зрозуміла — нічого не віддаємо. Цього не буде. Хто б там що не намагався. Стосовно Донбасу — ми знаємо певне рішення, яке задовольнить перш за все нас. І ніхто тут не в праві торгувати землею", — сказав Буданов.

Окремо Буданов звернув увагу на необхідність внутрішньої єдності. За його словами, сильна держава повинна мати не лише зовнішню підтримку партнерів, а й стійкість усередині країни. Колишній керівник розвідки вважає, що для виживання держави українське суспільство має консолідуватися навколо державних інституцій та керівництва країни.

"Але якщо ми будемо роз'єднані зсередини, все інше втрачає будь-яке значення. Нам можна закинути сюди мільйони танків і дронів, але без єдності це не працюватиме. Тому зараз ми всі маємо об'єднатись навколо чіткої вертикалі, яку очолює президент України. Все інше призведе до катастрофи", — наголосив Буданов.

Нагадаємо, що цього року Україна провела кілька раундів переговорів з РФ та США щодо припинення війни. Однією з ключових вимог Росії залишається передача неокупованих частин Донбасу, однак Київ неодноразово наголошував, що не погодиться на територіальні поступки.

