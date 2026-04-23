Буданов о территориальных уступках: Украина имеет решение по Донбассу

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что у Украины есть собственное видение урегулирования вопроса Донбасса, которое в первую очередь будет отвечать национальным интересам. По его словам, Киев имеет четкую позицию по территориальному вопросу в войне России против Украины.

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Кирилл Буданов во время 18-го Киевского форума безопасности заявил, что вопрос территориальной целостности остается принципиальным, а никакие уступки в отношении украинских земель не рассматриваются.

"Красная линия проста и всем понятна — ничего не отдаем. Этого не будет. Кто бы что ни пытался. Что касается Донбасса — мы знаем определенное решение, которое удовлетворит прежде всего нас. И никто здесь не в праве торговать землей", — сказал Буданов.

Отдельно Буданов обратил внимание на необходимость внутреннего единства. По его словам, сильное государство должно обладать не только внешней поддержкой партнеров, но и устойчивостью внутри страны. Бывший руководитель разведки считает, что для выживания государства украинское общество должно консолидироваться вокруг государственных институций и руководства страны.

"Но если мы будем разобщены изнутри, все остальное теряет любое значение. Нам можно забросить сюда миллионы танков и дронов, но без единства это не будет работать. Поэтому сейчас мы все должны объединиться вокруг четкой вертикали, которую возглавляет президент Украины. Все остальное приведет к катастрофе", — подчеркнул Буданов.

Напомним, что в этом году Украина провела несколько раундов переговоров с РФ и США по прекращению войны. Одним из ключевых требований России остается передача неоккупированных частей Донбасса, однако Киев неоднократно отмечал, что не согласится на территориальные уступки.

