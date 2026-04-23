Буданов о территориальных уступках: Украина имеет решение по Донбассу
commentss НОВОСТИ Все новости

Буданов о территориальных уступках: Украина имеет решение по Донбассу

Кирилл Буданов заявил, что Украина не будет отдавать Донбасс и имеет собственное решение по территориям. Уступки России исключены.

23 апреля 2026, 13:00
Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что у Украины есть собственное видение урегулирования вопроса Донбасса, которое в первую очередь будет отвечать национальным интересам. По его словам, Киев имеет четкую позицию по территориальному вопросу в войне России против Украины.

Буданов о территориальных уступках: Украина имеет решение по Донбассу

Кирилл Буданов во время 18-го Киевского форума безопасности заявил, что вопрос территориальной целостности остается принципиальным, а никакие уступки в отношении украинских земель не рассматриваются.

"Красная линия проста и всем понятна — ничего не отдаем. Этого не будет. Кто бы что ни пытался. Что касается Донбасса — мы знаем определенное решение, которое удовлетворит прежде всего нас. И никто здесь не в праве торговать землей", — сказал Буданов.

Отдельно Буданов обратил внимание на необходимость внутреннего единства. По его словам, сильное государство должно обладать не только внешней поддержкой партнеров, но и устойчивостью внутри страны. Бывший руководитель разведки считает, что для выживания государства украинское общество должно консолидироваться вокруг государственных институций и руководства страны.

"Но если мы будем разобщены изнутри, все остальное теряет любое значение. Нам можно забросить сюда миллионы танков и дронов, но без единства это не будет работать. Поэтому сейчас мы все должны объединиться вокруг четкой вертикали, которую возглавляет президент Украины. Все остальное приведет к катастрофе", — подчеркнул Буданов.

Напомним, что в этом году Украина провела несколько раундов переговоров с РФ и США по прекращению войны. Одним из ключевых требований России остается передача неоккупированных частей Донбасса, однако Киев неоднократно отмечал, что не согласится на территориальные уступки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов вскрыл, о чем Украине удалось договориться с Россией. По его словам, "это большое достижение".

Также "Комментарии" писали, что Зеленский сделал заявление о территориальных уступках для окончания войны.



