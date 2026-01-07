Буданов натякнув на результаті переговорів у Парижі, про які публічно ніхто не скаже

У Парижі сьогодні, 7 січня, тривають переговори України, США та країн "коаліції охочих" щодо гарантій безпеки для Києва у рамках мирного плану. Вже є певні результати. Але не завжди ці результати мають сенс оголошувати публічно. Як передає портал "Коментарі", про це у Telegram повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

"Продовжуємо важливі переговори в Парижі для досягнення стійкого миру та надійних гарантій безпеки для нашої держави. Не вся інформація може бути публічною, але конкретні результати вже є, робота продовжується", — повідомив Кирило Буданов.

Глава ОП наголосив, що українські національні інтереси будуть захищені.

