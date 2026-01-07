Буданов намекнул на результате переговоров в Париже, о которых публично никто не скажет

logo

7 января 2026, 12:17
В Париже сегодня, 7 января, продолжаются переговоры Украины, США и стран "коалиции желающих" относительно гарантий безопасности для Киева в рамках мирного плана. Уже есть конкретные результаты. Но не всегда эти результаты есть смысл оглашать публично. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

"Продолжаем важные переговоры в Париже для достижения устойчивого мира и надежных гарантий безопасности для нашего государства. Не вся информация может быть публичной, но конкретные результаты уже есть, работа продолжается", — сообщил Кирилл Буданов.

Глава ОП акцентировал, что украинские национальные интересы будут защищены.

Читайте также на портале "Комментарии" — спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о значительном прогрессе после встречи "коалиции решительных" в Париже. Вот только ключевой вопрос – территориальный – все еще в ступоре.

Также издание "Комментарии" сообщало – президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по созданию многонациональных сил, которые должны обеспечить соблюдение режима прекращения огня в Украине. Об этом сообщает издание The Telegraph, назвав произошедшее важным прогрессом.                                                                           

По оценке газеты, впервые за более чем год украинские, европейские и американские представители "пели одну песню", демонстрируя согласие в вопросе будущего мирного урегулирования.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
