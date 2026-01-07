Уиткофф отметил, удалось ли прийти к решению по вопросу территорий, чтобы закончить войну

Рубрики
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о значительном прогрессе после встречи "коалиции решительных" в Париже. Вот только ключевой вопрос – территориальный – все еще в ступоре.
Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников
Среди нерешенных вопросов спецпосланник назвал "земельный" и "мы продолжим обсуждение этой темы".
Американский чиновник заявил, что Вашингтон надеется, что удастся достичь определенных компромиссов по этому поводу. При этом Уиткофф подчеркнул, что его миссия заключается в том, чтобы посредничать и помогать в мирном процессе, и США готовы сделать все необходимое, чтобы достичь этой цели.
Переговоры были направлены на продвижение мирной инициативы президента США Дональда Трампа, сообщил в сети Х спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф.
Кроме него, в делегацию США вошли Джаред Кушнер, генерал Алекс Гринкевич, посол Соединенных Штатов во Франции Чарльз Кушнер, а также советник Белого дома Джош Грюнбаум.
Во французской столице американские чиновники провели ряд переговоров с европейскими партнерами. Среди ключевых собеседников были президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский.
