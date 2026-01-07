Уиткофф отметил, удалось ли прийти к решению по вопросу территорий, чтобы закончить войну

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о значительном прогрессе после встречи "коалиции решительных" в Париже. Вот только ключевой вопрос – территориальный – все еще в ступоре.

Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников

"Но мы также считаем, что мы очень, очень близки к завершению работы над соглашением о процветании, которое будет самым прочным из всех, что когда-либо заключались странами, вышедшими из подобных конфликтов, и которое, как мы надеемся, откроет огромные возможности для украинского народа. И мы верим, что прочная экономика коррелирует и работает непосредственно с этими протоколами безопасности", – отметил Уиткофф.

Среди нерешенных вопросов спецпосланник назвал "земельный" и "мы продолжим обсуждение этой темы".

Американский чиновник заявил, что Вашингтон надеется, что удастся достичь определенных компромиссов по этому поводу. При этом Уиткофф подчеркнул, что его миссия заключается в том, чтобы посредничать и помогать в мирном процессе, и США готовы сделать все необходимое, чтобы достичь этой цели.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Париже прошли интенсивные консультации с участием американской делегации, представителей Украины и стран Коалиции желающих.

Переговоры были направлены на продвижение мирной инициативы президента США Дональда Трампа, сообщил в сети Х спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф.

Кроме него, в делегацию США вошли Джаред Кушнер, генерал Алекс Гринкевич, посол Соединенных Штатов во Франции Чарльз Кушнер, а также советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Во французской столице американские чиновники провели ряд переговоров с европейскими партнерами. Среди ключевых собеседников были президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – зять Трампа рассказал о деталях гарантий безопасности для Украины.



