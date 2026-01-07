Віткофф зазначив, чи вдалося дійти рішення з питання територій, щоб закінчити війну

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив про значний прогрес після зустрічі "рішучих коаліції" в Парижі. Ось тільки ключове питання – територіальне – все ще у ступорі.

Стів Віткофф. Фото: з відкритих джерел

"Але ми також вважаємо, що ми дуже, дуже близькі до завершення роботи над угодою про процвітання, яка буде найміцнішою з усіх, що коли-небудь укладалися країнами, які вийшли з подібних конфліктів, і яка, як ми сподіваємося, відкриє величезні можливості для українського народу. І ми віримо, що міцна економіка корелює і працює безпосередньо з цими протоколами безпеки", – додав Віткофф.

Серед невирішених питань спецпосланець назвав "земельне" і "ми продовжимо обговорення цієї теми".

Американський чиновник заявив, що Вашингтон сподівається, що вдасться досягти певних компромісів із цього приводу. При цьому Віткофф підкреслив, що його місія полягає в тому, щоб посередничати та допомагати у мирному процесі, і США готові зробити все необхідне, щоб досягти цієї мети.

Переговори були спрямовані на просування мирної ініціативи президента США Дональда Трампа, повідомив у мережі Х спецпредставник американського лідера Стів Віткофф.

Крім нього, до делегації США увійшли Джаред Кушнер, генерал Алекс Грінкевич, посол Сполучених Штатів у Франції Чарльз Кушнер, а також радник Білого дому Джош Грюнбаум.

У французькій столиці американські чиновники провели низку переговорів із європейськими партнерами. Серед ключових співрозмовників були президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський.

