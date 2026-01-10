Буданов анонсував важливі кроки щодо ТЦК та СЗЧ: деталі

Корупція у системі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також випадки самовільного залишення частин (СЗЧ) у військах негативно впливають на обороноздатність України. Як передає портал "Коментарі", про це у себе в телеграмі написав глава офісу президента Кирило Буданов.

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

Голова ОП зазначив, що з цього приводу відбулася розширена нарада за участю керівництва Генерального штабу ЗСУ, Сухопутних військ, Військової служби правопорядку та керівників правоохоронних органів.

Під час наради обговорили протидію корупційним проявам у системі ТЦК та СП, а також проблему СЗЧ у військах. Буданов зазначив, що зловживання посадовими обов'язками та підрив військової дисципліни неприпустимі.

"Зловживання посадовими обов'язками та підрив військової дисципліни — неприпустимі. Вивчаємо проблематику цих питань та готуємо зрозумілі та ефективні рішення", — заявив Кирило Буданов.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Парижі сьогодні, 7 січня, тривають переговори України, США та країн коаліції охочих щодо гарантій безпеки для Києва в рамках мирного плану. Вже є певні результати. Але не завжди ці результати мають сенс оголошувати публічно. Як повідомляє портал "Коментарі", про це у себе в Telegram повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

Також видання "Коментарі" повідомляло — чи принесе Кирило Буданов мир в Україну: про що свідчить зміна його риторики.