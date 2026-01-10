logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Буданов анонсував важливі кроки щодо ТЦК та СЗЧ: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Буданов анонсував важливі кроки щодо ТЦК та СЗЧ: деталі

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов провів нараду з питань корупції у територіальних центрах комплектування

10 січня 2026, 14:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Корупція у системі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також випадки самовільного залишення частин (СЗЧ) у військах негативно впливають на обороноздатність України. Як передає портал "Коментарі", про це у себе в телеграмі написав глава офісу президента Кирило Буданов.

Буданов анонсував важливі кроки щодо ТЦК та СЗЧ: деталі

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

Голова ОП зазначив, що з цього приводу відбулася розширена нарада за участю керівництва Генерального штабу ЗСУ, Сухопутних військ, Військової служби правопорядку та керівників правоохоронних органів.                                               

Під час наради обговорили протидію корупційним проявам у системі ТЦК та СП, а також проблему СЗЧ у військах. Буданов зазначив, що зловживання посадовими обов'язками та підрив військової дисципліни неприпустимі.                                                

"Зловживання посадовими обов'язками та підрив військової дисципліни — неприпустимі. Вивчаємо проблематику цих питань та готуємо зрозумілі та ефективні рішення", — заявив Кирило Буданов.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Парижі сьогодні, 7 січня, тривають переговори України, США та країн коаліції охочих щодо гарантій безпеки для Києва в рамках мирного плану. Вже є певні результати. Але не завжди ці результати мають сенс оголошувати публічно. Як повідомляє портал "Коментарі", про це у себе в Telegram повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

Також видання "Коментарі" повідомляло — чи принесе Кирило Буданов мир в Україну: про що свідчить зміна його риторики.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини