Буданов анонсировал важные шаги по ТЦК и СЗЧ: детали

Коррупция в системе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также случаи самовольного оставления частей (СЗЧ) в войсках негативно влияют на обороноспособность Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм написал глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Глава ОП отметил, по этому поводу состоялось расширенное совещание с участием руководства Генерального штаба ВСУ, Сухопутных войск, Военной службы правопорядка и руководителей правоохранительных органов.

Во время совещания обсудили противодействие коррупционным проявлениям в системе ТЦК и СП, а также проблему СЗЧ в войсках. Буданов отметил, что злоупотребление должностными обязанностями и подрыв воинской дисциплины недопустимы.

"Злоупотребление должностными обязанностями и подрыв воинской дисциплины — недопустимы. Изучаем проблематику этих вопросов и готовим понятные и эффективные решения", — заявил Кирилл Буданов.

