Буданов анонсировал важные шаги по ТЦК и СЗЧ: детали
Буданов анонсировал важные шаги по ТЦК и СЗЧ: детали

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов провел совещание по вопросам коррупции в территориальных центрах комплектования

10 января 2026, 14:30
Автор:
Кравцев Сергей

Коррупция в системе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также случаи самовольного оставления частей (СЗЧ) в войсках негативно влияют на обороноспособность Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм написал глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Буданов анонсировал важные шаги по ТЦК и СЗЧ: детали

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Глава ОП отметил, по этому поводу состоялось расширенное совещание с участием руководства Генерального штаба ВСУ, Сухопутных войск, Военной службы правопорядка и руководителей правоохранительных органов.

Во время совещания обсудили противодействие коррупционным проявлениям в системе ТЦК и СП, а также проблему СЗЧ в войсках. Буданов отметил, что злоупотребление должностными обязанностями и подрыв воинской дисциплины недопустимы.                                                 

"Злоупотребление должностными обязанностями и подрыв воинской дисциплины — недопустимы. Изучаем проблематику этих вопросов и готовим понятные и эффективные решения", — заявил Кирилл Буданов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Париже сегодня, 7 января, продолжаются переговоры Украины, США и стран "коалиции желающих" относительно гарантий безопасности для Киева в рамках мирного плана. Уже есть конкретные результаты. Но не всегда эти результаты есть смысл оглашать публично. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Также издание "Комментарии" сообщало – принесет ли Кирилл Буданов мир в Украину: о чем свидетельствует изменение его риторики.



