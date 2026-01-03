Принесет ли Буданов мир в Украину: о чем свидетельствует изменение его риторики

Риторика Кирилла Буданова в последние месяцы свидетельствует о его готовности к компромиссу. И именно это стало определяющим для Владимира Зеленского в выборе его кандидатуры на должность главы Офиса президента. Ведь Зеленский как человек из шоу-бизнеса выбирал сценарий развития событий и под такой сценарий подыскивал партнера для себя. Такое мнение высказал исполнительный директор Института трансформации Северной Европы Владимир Горбач.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Эксперт подчеркивает, что это сценарий, ориентирующийся на поведение Дональда Трампа и его стратегию прекращения войны путем уступок Российской Федерации.

"Следя за сообщениями Буданова, можно понять, что он уже далеко не ястреб в смысле достижения прекращения огня, перемирия и завершения войны. Он сам говорит, что в феврале должно что-то произойти, какие-то реальные переговоры с россиянами начаться. Поэтому Кирилл Буданов с образом военного героя войны легче сможет донести украинскому общественному мнению необходимость таких уступок", — отметил эксперт.

Владимир Горбач предполагает, что у Кирилла Буданова также есть политические амбиции и готов будет баллотироваться на выборах президента Украины. Эксперт не исключает сценария, что Владимир Зеленский откажется от участия в президентских выборах, а Буданова будет рассматривать как своего наследника.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский принял важное решение по смене руководства Офиса президента, предложив Кириллу Буданову, начальнику ГУР Министерства обороны, возглавить этот орган. Об этом глава государства сообщил через свои социальные сети. Зеленский подчеркнул, что в условиях нынешних вызовов Украине нужно особое внимание уделять вопросам безопасности, развитию сил обороны и дипломатической деятельности. В этой связи Офис Президента должен стать основным инструментом для реализации этих задач. Как изменится работа разведки? Почему Зеленский остановил свой выбор именно на Будане? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.