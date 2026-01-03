Чи принесе Буданов мир в Україну: про що свідчить зміна його риторики

Риторика Кирила Буданова останніми місяцями свідчить про його готовність до компромісу. І саме це стало визначальним для Володимира Зеленського у виборі його кандидатури на посаду голови Офісу президента. Адже Зеленський, як людина з шоу-бізнесу, обирав сценарій розвитку подій і під такий сценарій підшукував партнера для себе. Таку думку висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Європи Володимир Горбач.

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

Експерт підкреслює, що це сценарій, який орієнтується на поведінку Дональда Трампа та його стратегію припинення війни шляхом поступок Російській Федерації.

"Слідкуючи за дописами Буданова, можна зрозуміти, що він уже далеко не яструб у сенсі досягнення припинення вогню, перемир'я і завершення війни. Він сам говорить, що в лютому має щось статися, якісь реальні переговори з росіянами початися. Тому Кирило Буданов з образом військового героя війни легше зможе донести українській громадській думці необхідність таких поступок", — зазначив експерт.

Володимир Горбач припускає, що Кирило Буданов також має політичні амбіції і готовий буде балотуватися на виборах президента України. Експерт не виключає сценарію, що Володимир Зеленський відмовиться від участі у президентських виборах, а розглядатиме Буданова як свого спадкоємця.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський ухвалив важливе рішення щодо зміни керівництва Офісу президента, запропонувавши Кирилу Буданову, начальнику ГУР Міністерства оборони, очолити цей орган. Про це глава держави повідомив через свої соціальні мережі. Зеленський наголосив, що в умовах нинішніх викликів Україні потрібно особливу увагу приділяти питанням безпеки, розвитку сил оборони та дипломатичної діяльності. У зв'язку з цим Офіс Президента має стати основним інструментом для реалізації цих завдань. Як зміниться робота розвідки? Чому Зеленський зупинив свій вибір саме на Буданові? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.