Буча не забута: Україна назвала імена причетних до злочинів

З весни 2022 року правоохоронні органи України встановили особи та оголосили підозри 211 російським військовослужбовцям, причетним до воєнних злочинів проти цивільного населення в Бучі. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Тваринні злочини в Бучі армії рф

За його словами, лише у січні 2026 року слідству вдалося ідентифікувати ще двох фігурантів. Один із них — навідник-розвідник 34-ї окремої мотострілецької бригади, якого підозрюють у незаконному затриманні та катуванні місцевих мешканців. Інший — командир відділення 234-го полку, який, за даними слідства, застрелив цивільного під час патрулювання міста.

Розслідування ведеться в заочному форматі. Доказова база формується на основі свідчень очевидців, фото- та відеоматеріалів, а також даних OSINT-аналізу. В Офісі генерального прокурора наголошують, що зібрані матеріали готуються як для національних судових процесів, так і для міжнародних інстанцій.

